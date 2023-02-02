Экзамен будет содержать два блока. В частности, тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).
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Как будет происходить поступление в магистратуру в 2023 году
Также для поступления на специальности шести отраслей нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).
Оно предусмотрено для тех, кто планирует учиться по следующим специальностям:
- Социальные и поведенческие науки;
- Журналистика;
- Управление и администрирование;
- Право;
- Публичное управление и администрирование;
- Международные дела.
Поступающие на эти специальности будут сдавать тесты по следующим блокам:
- Экономика и интернациональная экономика;
- право и международное право;
- Учет и деньги;
- политология и международные отношения;
- психология и социология;
- Управление и администрирование.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.