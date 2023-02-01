Следовательно, по результатам ВНО украинских абитуриентов могут принять в польские ЗВО. Также поляки рассматривают возможность включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов.
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Признают ли польские вузы результаты украинского ВНО
Вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила, что объединение с поляками является залогом развития и безопасности. А главными инструментами, с которых это объединение начинается, есть образование и речь. По ее словам, Украина должна не на словах, а на деле интегрироваться в европейское пространство.
Также в Украине работают над механизмом признания и зачисления результатов польской матуры (выпускных экзаменов) при поступлении в украинские вузы.
Что интересно, польский язык планируют включить в список предметов ВНО.
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Украинских школьников будут готовить к НМТ в Польше
Украинские школьники смогут в Польше пройти подготовку к составлению украинского НМТ.
Подготовку к НМТ открывает фонд "Несокрушимая Украина". Ее могут пройти все желающие в 12 городах Польши. Преимуществом занятий является то, что они проходят офлайн.
Занятия состоят из 4 основных предметов:
- украинского языка;
- истории Украины;
- математики;
- иностранного языка (английский).
Записаться или записать в программу своего ребенка можно на сайте проекта.