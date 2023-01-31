Этот вопрос обсудили во время совещания вице-премьер-министра Ирины Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования. Также говорилось о возможности получения образования украинцами в Польше и поляками в Украине.
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Польский язык могут включить в список предметов ВНО
Верещук уточнила, что во время совещания обсуждалась необходимость образовательного взаимодействия Украины и европейских государств. Прежде всего, Польши. Следовательно, предусмотрели возможность включения польского языка в перечень учебных предметов ВНО.
По словам чиновника, объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. А образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение.
Должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку,
– акцентировала Верещук.
И добавила, что если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня.
Как происходит вступительная кампания для украинцев в Польше
Как сообщили в Минреинтеграции, на сегодняшний день для поляков в МОН Украины прорабатывают алгоритм зачисления результатов матуры (выпускных экзаменов) при поступлении в украинские учебные заведения.
Также в Польше признают украинские аттестаты по окончании 9 класса. Результаты ВНО тоже засчитывают для поступления в польские вузы.
Верещук при этом заявила, что Украина открыта для сотрудничества с Польшей, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.