Этот вопрос обсудили во время совещания вице-премьер-министра Ирины Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования. Также говорилось о возможности получения образования украинцами в Польше и поляками в Украине.

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Польский язык могут включить в список предметов ВНО

Верещук уточнила, что во время совещания обсуждалась необходимость образовательного взаимодействия Украины и европейских государств. Прежде всего, Польши. Следовательно, предусмотрели возможность включения польского языка в перечень учебных предметов ВНО.

По словам чиновника, объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. А образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение.

Должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку,

– акцентировала Верещук.

И добавила, что если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня.

Как происходит вступительная кампания для украинцев в Польше

Как сообщили в Минреинтеграции, на сегодняшний день для поляков в МОН Украины прорабатывают алгоритм зачисления результатов матуры (выпускных экзаменов) при поступлении в украинские учебные заведения.

Также в Польше признают украинские аттестаты по окончании 9 класса. Результаты ВНО тоже засчитывают для поступления в польские вузы.

Верещук при этом заявила, что Украина открыта для сотрудничества с Польшей, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию.

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