Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. И подчеркнул, что МОН системно готовится вместе с руководителями ОВА и учебных заведений к проведению НМТ в разных условиях.

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Как абитуриенты будут сдавать НМТ в случае отключения света

Так, по словам Шкарлета, центры тестирования будут подготовлены к возможному отключению света.

Центры тестирования, в которых будет проводиться НМТ, оборудованы генераторами,

– уточнил министр.

При этом он добавил, что в центрах тестирования будут использовать ноутбуки, которые позволят сдавать тесты даже при отключении света – при наличии генератора и Starlink.

Если произойдет ситуация, что очень долго не будет света, то будет возможность передавать (тесты, – ред.) во время дополнительной сессии,

– добавил Шкарлетт.

И пообещал, что МОН сможет обеспечить достойные условия поступления абитуриентам. При этом не только в Украине, но и за ее пределами.

Министр также рассказал, что 32 страны, где в 2022 году украинские выпускники составляли НМТ, подтвердили готовность обеспечить проведение тестирования и в этом году. К тому же МОН надеется на расширение перечня таких стран.

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