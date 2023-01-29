Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. І наголосив, що МОН системно готується разом з очільниками ОВА та закладів освіти до проведення НМТ у різних умовах.
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Як абітурієнти складатимуть НМТ у разі відключення світла
Так, за словами, Шкарлета, центри тестування будуть підготовані до можливого відключення світла.
Центри тестування, в яких проводитиметься НМТ, обладнані генераторами,
– уточнив міністр.
При цьому він додав, що у центрах тестування використовуватимуть ноутбуки, які дадуть змогу складати тести навіть у разі відключення світла – за наявності генератора та Starlink.
Якщо трапиться ситуація, що дуже довго не буде світла, то буде можливість перескладати (тести, – ред.) під час додаткової сесії,
– додав Шкарлет.
І пообіцяв, що МОН зможе забезпечити абітурієнтам гідні умови вступу. При цьому не тільки в Україні, а й за її межами.
Міністр також розповів, що 32 країни, у яких у 2022 році українські випускники складали НМТ, підтвердили готовність забезпечити проведення тестування і цьогоріч. До того ж МОН сподівається на розширення переліку таких країн.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.