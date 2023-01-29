Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. І наголосив, що МОН системно готується разом з очільниками ОВА та закладів освіти до проведення НМТ у різних умовах.

Читайте Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ

Як абітурієнти складатимуть НМТ у разі відключення світла

Так, за словами, Шкарлета, центри тестування будуть підготовані до можливого відключення світла.

Центри тестування, в яких проводитиметься НМТ, обладнані генераторами,

– уточнив міністр.

При цьому він додав, що у центрах тестування використовуватимуть ноутбуки, які дадуть змогу складати тести навіть у разі відключення світла – за наявності генератора та Starlink.

Якщо трапиться ситуація, що дуже довго не буде світла, то буде можливість перескладати (тести, – ред.) під час додаткової сесії,

– додав Шкарлет.

І пообіцяв, що МОН зможе забезпечити абітурієнтам гідні умови вступу. При цьому не тільки в Україні, а й за її межами.

Міністр також розповів, що 32 країни, у яких у 2022 році українські випускники складали НМТ, підтвердили готовність забезпечити проведення тестування і цьогоріч. До того ж МОН сподівається на розширення переліку таких країн.

До теми "Ризикуємо втратити ціле покоління": чим небезпечні втрати в освіті України через війну

Вступна кампанія – 2023: коротко