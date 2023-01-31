UGS уже приступила к отбору. Его открыли на сайте организации.
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Украинские школьники смогут поступить в зарубежные вузы бесплатно
Подать заявку на участие ученики могут до 31 марта 2023 года.
Так, на программе школьникам:
- окажут бесплатную помощь при поступлении в лучшие школы-пансионы и университеты США и мира;
- помогут с прохождением летних стажировок в ведущих компаниях нашего государства;
- поддержат финалистов программы во время обучения за границей.
К слову, подать заявку на участие в программе может каждый ученик 8 – 11 классов. Также те школьники, которые примут перерыв в учебе после выпуска из школы. Но они должны знать английский, не могут заплатить за услуги консультантов по поступлению за границу и хотят впоследствии работать в Украине после обучения.
Чтобы пройти отбор в школу, следует преодолеть три этапа:
- заполнить анкету на участие, которая предусматривает несколько вопросов, большое произведение, список достижений и прикрепление копий табелей за последние три года обучения.
- онлайн-тестирование по английскому языку и математике, аналогичное реальным экзаменам;
- интервью с основателями и менторами программы.
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Австрия предлагает стипендии украинским ученым
- Украинские молодые ученые также имели возможность получить немалые стипендии от Австрии и проводить исследования в Вене.
- Молодых кандидатов наук Украины приглашал Институт гуманитарных исследований в Вене.
- При этом предлагал исследовательские стипендии в размере нескольких тысяч евро.
- Присоединиться к программе могли кандидаты наук в области гуманитарных или социальных наук.
- Победители конкурса могут в течение четырех месяцев работать над своим исследованием в австрийском Институте гуманитарных исследований Вены. Также получат ежемесячную стипендию в размере 2 500 евро (если стипендиат еще учится) или 3 000 евро (если ученый уже защитил диссертацию).