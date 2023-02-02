Іспит міститиме два блоки. Зокрема, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
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Також для вступу на спеціальності шести галузей потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
Воно передбачене для тих, хто планує навчатися на таких спеціальностях:
- Соціальні та поведінкові науки;
- Журналістика;
- Управління та адміністрування;
- Право;
- Публічне управління та адміністрування;
- Міжнародні відносини.
Вступники на ці спеціальності складатимуть тести за такими блоками:
- Економіка та міжнародна економіка;
- право та міжнародне право;
- Облік та фінанси;
- політологія та міжнародні відносини;
- психологія та соціологія;
- Управління та адміністрування.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.