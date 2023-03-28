Вступительная кампания будет состоять из нескольких этапов, каждый из которых имеет определенные сроки. Речь идет о сроках формирования рейтинговых списков, приеме документов, проведении конкурсов, вступительных экзаменов, конкурсном отборе и зачислении.
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Поступление на дневную форму обучения на бакалавра
Основные сроки подачи заявлений в вузы:
- Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка туда необходимых документов начинается 1 июля 2023 года.
- Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля.
- Заканчивается регистрация заявлений абитуриентов в 18:00 31 июля.
Медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры (для особых условий конкурсного отбора) проводятся до дня, перед завершением приема заявлений.
Когда будут проводить творческие конкурсы и собеседования
Для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов, регистрация осуществляется:
- для поступления в бюджет – с 3 июля до 18:00 10 июля;
- для вступления на контракт – с 3 июля по 18:00 25 июля.
Творческие конкурсы производятся в несколько потоков с 7 по 18 июля включительно (для поступающих в бюджет по графику, утвержденному учебным заведением). Для абитуриентов на контракт собеседования и творческие конкурсы проводятся до 31 июля.
В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, получившие полное среднее образование или завершающие его получение к текущему году, что подтверждается соответствующим документом или справкой учебного заведения.
Обнародование рейтинговых списков
Формирование рейтинговых списков абитуриентов и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка абитуриентов на бюджет осуществляется не позднее 5 августа.
Поступившие рекомендации должны выполнить требования (представить оригиналы документов) для зачисления на бюджетные места до 18:00 8 августа.
Официальное зачисление поступающих на обучение на бюджет производится не позднее 10 августа. Зачисление поступающих на контракт – не позднее 30 августа 2023 года.
Сроки поступления в ВУЗы в 2023 году / Скриншот с сайта МОН
Введение после колледжей
В этом году будет использован широкий конкурс при адресном размещении мест государственного заказа для получения степеней бакалавра и младшего бакалавра.
В 2023 году не устанавливается разделение бюджетных мест между поступающими на основе полного общего среднего образования и степени профессионального младшего бакалавра. Они будут участвовать в общих широких конкурсах с использованием единообразного расчета конкурсного балла.
Другие условия вступления
Добавим, что для тех категорий поступающих, для которых сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение не установлены, сроки определяются правилами приема учебного заведения.
При этом зачисление на обучение заканчивается:
- на бюджет – не позднее 1 октября;
- на контракт – не позднее 30 ноября.
Работа электронных кабинетов абитуриентов заканчивается 30 ноября 2023 года.
Введение в вузы на основе НМТ: коротко
- НМТ в 2023 году будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия. Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.