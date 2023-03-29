Випускники-медики зможуть скласти іспит за кордоном

Уряд дозволив випускникам медичних вишів, які наразі перебувають за кордоном, скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит поза межами України. Тобто їм не доведеться заради ЄДКІ повертатися в Україну.

Це рішення стосується українських та іноземних студентів, які навчаються на магістра за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров’я" в українських вишах. Випускники під час дії воєнного стану зможуть скласти іспит за кордоном.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що це дозволить забезпечити зручні умови для студентів, попри війну

Розуміємо, що багато хто із студентів вимушено виїхали за кордон та не мають наразі змоги повернутися. Дякую членам уряду за підтримку тимчасового рішення, яке дозволяє студентам здавати ЄДКІ поза межами України, там, де їм наразі зручно,

– підкреслив Ляшко.

Навіщо складати ЄДКІ:

Випускники медичних вишів для отримання диплому про освіту повинні успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Він складається з трьох компонентів – інтегрованого тестового іспиту КРОК, обʼєктивного структурованого практичного іспиту та іспиту з англійської мови професійного спрямування.

Якщо ж студент зараз перебуває за межами України, він може скласти іспити у центрах тестування, визначених Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України.

Проте, коли медики-випускники повернуться до України, вони складатимуть єдиний іспит в українських вишах.

До слова, для випускників магістратури з спеціальностей право та міжнародне право також запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит. У МОН наголосили, що повноцінне проведення ЄДКІ для юристів-магістрантів відбудеться у грудні 2023 року.