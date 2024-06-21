С верой в мирное будущее: в Харькове провели выпускные вечера в укрытиях

Несмотря на то, что Россия каждый день терроризирует Харьков, горожане продолжают жить. Так, в этом году, выпускники провели свои выпускные, хоть и в укрытиях.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о мероприятии 11-классников, на которых звучала музыка и выступления. Выпускники и их семьи живут с верой в будущее без войны.

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Выпускные вечера в Харькове

По словам корреспондента, из-за безопасности собирать много людей, а именно выпускников, их родителей и учителей нельзя. Именно поэтому выпускные вечера проводят в безопасных местах, а не под открытым небом или учебных заведениях. На выпускных бурлит праздничная атмосфера: ученики подготовили выступления, звучит музыка.

Это место, где можно увидеть большое, как на войну, количество детей, подростков улыбающихся, счастливых, которые делятся своими планами, мечтами о том, что будет,

– отметила Черненко.

Также она отметила о том, что кроме диплома об окончании школы, детям выдают символическую памятную вещь-медаль, которая называется "Выпускник города-героя Харькова 2024".

Это показывает, что дети вместе со взрослыми переживают очень много сложных моментов, они не видели школы, как таковой, учатся дистанционно. Однако несмотря на то удачно сдают экзамены,

– отметила корреспондентка.

По словам Черненко, в Харькове очень много золотых и серебряных медалистов среди выпускников. Есть дети, которые сдали НМТ на 200 баллов по всем предметам.

"Хочется присоединиться ко всем этим словам, которые звучат на торжественных выпускных мероприятиях о светлом, хорошем будущем с победой без войны", – добавила корреспондентка.