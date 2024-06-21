Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу про захід 11 класників, на яких лунала музика та виступи. Випускники та їх родини живуть з вірою в майбутнє без війни.

Дивіться також Як визначити рейтинговий бал: таблиці переведення тестових балів НМТ у шкалу 100 – 200

Випускні вечори в Харкові

За словами кореспондентки, через безпеку збирати багато людей, а саме випускників, їх батьків та вчителів не можна. Саме тому випускні вечори проводять у безпечних місцях, а не просто неба чи навчальних закладах. На випускних вирує святкова атмосфера: учні підготували виступи, лунає музика.

Це місце, де можна побачити велику, як на війну, кількість дітей, підлітків усміхнених, щасливих, які діляться своїми планами, мріями про те, що буде,

– зауважила Черненко.

Також вона наголосила про те, що крім диплома про закінчення школи, дітям видають символічну пам'ятну річ-медаль, яка називається "Випускник міста-героя Харкова 2024".

Це показує, що діти разом з дорослими переживають дуже багато складних моментів, вони не бачили школи, як такої, вчаться дистанційно. Однак попри те вдало складають іспити,

– зауважила кореспондентка.

За словами Черненко, в Харкові дуже багато золотих та срібних медалістів серед випускників. Є діти, які склали НМТ на 200 балів з усіх предметів.

Хочеться доєднатись до всіх цих слів, які лунають на урочистих випускних заходах про світле, добре майбутнє з перемогою без війни,

– додала кореспондентка.