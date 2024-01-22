Как правильно назвать по-украински "високосный" год

Украинцы часто избегают в своей речи те или иные слова, ведь считают их суржиковыми. Однако часто зря.

Одно из таких "сомнительных" слов назвал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1". Это слово "високосний".

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Как на украинском сказать "високосный год"

Авраменко заметил: год, в котором февраль имеет 29 дней, называют высокосным (укр. високосним).

Что интересно, такой год еще в Украине называют "перЕступним" (укр.).

А еще издавна в народе бытует название "кас'янів рік" (укр.),

– уточнил языковед.

И добавил, что такое название происходит от имени преподобного Касияна, день которого выпадает именно на 29 февраля.

Авраменко также отметил, что в народных присказках и легендах этот святой имеет вид мрачного и злого мужчины. Поэтому украинцы часто говорят детям, что смотрят на людей из-под лба: "Почему ты Кассианом смотришь?"



Как сказать на украинском "високосный год" / видео скриншот

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Как сказать на украинском "горбушка"