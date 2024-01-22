Как правильно назвать по-украински "високосный" год
Украинцы часто избегают в своей речи те или иные слова, ведь считают их суржиковыми. Однако часто зря.
Одно из таких "сомнительных" слов назвал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1". Это слово "високосний".
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Как на украинском сказать "високосный год"
Авраменко заметил: год, в котором февраль имеет 29 дней, называют высокосным (укр. високосним).
Что интересно, такой год еще в Украине называют "перЕступним" (укр.).
А еще издавна в народе бытует название "кас'янів рік" (укр.),
– уточнил языковед.
И добавил, что такое название происходит от имени преподобного Касияна, день которого выпадает именно на 29 февраля.
Авраменко также отметил, что в народных присказках и легендах этот святой имеет вид мрачного и злого мужчины. Поэтому украинцы часто говорят детям, что смотрят на людей из-под лба: "Почему ты Кассианом смотришь?"
Как сказать на украинском "високосный год" / видео скриншот
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Как сказать на украинском "горбушка"
- Раньше мы также писали о том, как красиво на украинском можно назвать "горбушку" хлеба.
- Сначала забудьте слово "горбушка", ведь оно суржиковое.
- Александр Авраменко говорит, что в украинском языке есть два красивых соответствия.
- Ломтик от непочатого края хлеба вы можете назвать "окраєць" или "цілушка" (укр.).