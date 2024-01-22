Як правильно назвати українською "високосний" рік
Українці часто уникають у своєму мовленні ті чи інші слова, адже вважають їх суржиковими. Однак часто дарма.
Одне із таких "сумнівних" слів назвав відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко в етері "Сніданку з 1+1". Це слово "високосний".
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Як українською сказати "високосний рік"
Авраменко зауважив: рік, у якому лютий має 29 днів, називають високосним.
Що цікаво, такий рік ще в Україні найменовують "перЕступним".
А ще здавна в народі побутує назва кас'янів рік,
– уточнив мовознавець.
І додав, що така назва походить від імені преподобного Касіяна, день якого припадає саме на 29 лютого.
Авраменко також зауважив, що у народних приповідках і легендах цей святий має вигляд похмурого і злого чоловіка. Тому українці часто кажуть дітям, що дивляться на людей з-під лоба: "Чому ти Касіяном дивишся?".
Як сказати українською "високосний рік" / скриншот відео
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Як сказати українською "горбушка"
- Раніше ми також писали про те, як красиво українською можна назвати "горбушку" хліба.
- Спочатку забудьте слово "горбушка", адже воно суржикове.
- Олександр Авраменко натомість каже, що в українській мові є два красиві відповідники.
- Скибку від непочатого краю хліба ви можете назвати окраєць або цілушка.