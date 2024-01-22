Одне із таких "сумнівних" слів назвав відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко в етері "Сніданку з 1+1". Це слово "високосний".

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Як українською сказати "високосний рік"

Авраменко зауважив: рік, у якому лютий має 29 днів, називають високосним.

Що цікаво, такий рік ще в Україні найменовують "перЕступним".

А ще здавна в народі побутує назва кас'янів рік,

– уточнив мовознавець.

І додав, що така назва походить від імені преподобного Касіяна, день якого припадає саме на 29 лютого.

Авраменко також зауважив, що у народних приповідках і легендах цей святий має вигляд похмурого і злого чоловіка. Тому українці часто кажуть дітям, що дивляться на людей з-під лоба: "Чому ти Касіяном дивишся?".



Як сказати українською "високосний рік" / скриншот відео

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