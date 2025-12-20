МОН продолжит объединение вузов: какие приоритеты в 2026 году

Министерство образования и науки Украины в 2026 году планирует продолжить объединение высших учебных заведений с целью сужения сети, находящейся в их подчинении. Основной акцент будет на присоединении филиалов вузов к университетам.

Детали рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время брифинга 19 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УП.

Смотрите также Нулевой курс в вузах: в МОН рассказали детали зимней вступительной кампании

Что известно об объединении вузов в 2026 году?

В МОН уже работают над законопроектом, который предусматривает присоединение филиалов высших учебных заведений к университетам в 2026 году.

По словам Трофименко, сейчас в Украине насчитывается около 620 высших учебных заведений. Среди них государственные, коммунальные и частные вузы, а именно:

высшие учебные заведения,

высшие военные учебные заведения,

высшие учебные заведения со специальными условиями обучения,

учреждения профессионального предвысшего образования, в которых есть программы бакалавра,

территориально обособленное структурное подразделение ЗВО,

территориально обособленное структурное подразделение ЗВО со специфическими условиями обучения,

учреждения последипломного образования,

научное учреждение (Киевский Академический Университет),

учреждения высшего духовного образования,

военное учебное подразделение учреждения высшего образования,

научные учреждения, которые осуществляют образовательную деятельность только на третьем уровне высшего образования (аспирантура).

Трофименко приводит пример: есть города с населением в 150 тысяч человек и там насчитывается 8 университетов. МОН считает такое количество чрезмерным.

Опора и приоритет – это сильные университеты, мы их усиливаем с точки зрения человеческого капитала и технического с помощью программ мирового банка,

– объяснил заместитель министра.

Сначала внимание будут уделять филиалам высших учебных заведений. По словам Трофименко, обособленные структурные подразделения университетов должны присоединиться к местному университету. Это сделают с целью развития сильного университета в городе.

"Университеты должны работать на месте. Не просто гнаться за ресурсами и попыткой привлечь дополнительных студентов, а за качеством", – добавили в МОН.

В перспективе возможно объединение и высших учебных заведений, которые подчинены министерствам.

Для поощрения университетов к объединению ведомство планирует инвестировать в оборудование и создание университетских кампусов. Отмечается, что участие в этих программах смогут принимать заведения, где на дневной форме обучается не менее 5,5 тысяч студентов.

Высшее образование в Украине: последние изменения