20 декабря, 22:46
МОН продолжит объединение вузов: какие приоритеты в 2026 году

Дария Черныш
Основні тези
  • В 2026 году МОН планирует объединять филиалы высших учебных заведений с университетами.
  • Запланировано инвестировать в оборудование и университетские кампусы для поощрения к объединению.

Министерство образования и науки Украины в 2026 году планирует продолжить объединение высших учебных заведений с целью сужения сети, находящейся в их подчинении. Основной акцент будет на присоединении филиалов вузов к университетам.

Детали рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время брифинга 19 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УП.

Что известно об объединении вузов в 2026 году?

В МОН уже работают над законопроектом, который предусматривает присоединение филиалов высших учебных заведений к университетам в 2026 году.

По словам Трофименко, сейчас в Украине насчитывается около 620 высших учебных заведений. Среди них государственные, коммунальные и частные вузы, а именно:

  • высшие учебные заведения,
  • высшие военные учебные заведения,
  • высшие учебные заведения со специальными условиями обучения,
  • учреждения профессионального предвысшего образования, в которых есть программы бакалавра,
  • территориально обособленное структурное подразделение ЗВО,
  • территориально обособленное структурное подразделение ЗВО со специфическими условиями обучения,
  • учреждения последипломного образования,
  • научное учреждение (Киевский Академический Университет),
  • учреждения высшего духовного образования,
  • военное учебное подразделение учреждения высшего образования,
  • научные учреждения, которые осуществляют образовательную деятельность только на третьем уровне высшего образования (аспирантура).

Трофименко приводит пример: есть города с населением в 150 тысяч человек и там насчитывается 8 университетов. МОН считает такое количество чрезмерным.

Опора и приоритет – это сильные университеты, мы их усиливаем с точки зрения человеческого капитала и технического с помощью программ мирового банка,
– объяснил заместитель министра.

Сначала внимание будут уделять филиалам высших учебных заведений. По словам Трофименко, обособленные структурные подразделения университетов должны присоединиться к местному университету. Это сделают с целью развития сильного университета в городе.

"Университеты должны работать на месте. Не просто гнаться за ресурсами и попыткой привлечь дополнительных студентов, а за качеством", – добавили в МОН.

В перспективе возможно объединение и высших учебных заведений, которые подчинены министерствам.

Для поощрения университетов к объединению ведомство планирует инвестировать в оборудование и создание университетских кампусов. Отмечается, что участие в этих программах смогут принимать заведения, где на дневной форме обучается не менее 5,5 тысяч студентов.

Высшее образование в Украине: последние изменения