МОН продовжить об'єднання вишів: які пріоритети у 2026 році

Міністерство освіти і науки України у 2026 році планує продовжити об'єднання закладів вищої освіти з метою звуження мережі, що у їхньому підпорядкуванні. Основний акцент буде на приєднанні філій вишів до університетів.

Деталі розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу 19 грудня. Про це пише 24 Канал з посиланням на УП.

Що відомо про об'єднання вишів у 2026 році?

У МОН вже працюють над законопроєктом, який передбачає приєднання філій вищих навчальних закладів до університетів у 2026 році.

За словами Трофименка, наразі в Україні налічується близько 620 закладів вищої освіти. Серед них державні, комунальні та приватні виші, а саме:

заклади вищої освіти,

вищі військові навчальні заклади,

заклади вищої освіти зі спеціальними умовами навчання,

заклади фахової передвищої освіти, у яких є програми бакалавра,

територіально відокремлений структурний підрозділ ЗВО,

територіально відокремлений структурний підрозділ ЗВО зі специфічними умовами навчання,

заклади післядипломної освіти,

наукова установа (Київський Академічний Університет),

заклади вищої духовної освіти,

військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти,

наукові установи, які здійснюють освітню діяльність лише на третьому рівні вищої освіти (аспірантура).

Трофименко наводить приклад: є міста з населенням у 150 тисяч людей і там налічується 8 університетів. МОН вважає таку кількість надмірною.

Опора і пріоритет – це сильні університети, ми їх підсилюємо з погляду людського капіталу та технічного за допомогою програм світового банку,

– пояснив заступник міністра.

Спершу увагу приділятимуть філіям вищих навчальних закладів. За словами Трофименка, відокремлені структурні підрозділи університетів мають приєднатись до місцевого університету. Це зроблять з метою розбудови сильного університету в місті.

"Університети мають працювати на місці. Не просто гнатись за ресурсами та намаганням залучити додаткових студентів, а за якістю", – додали в МОН.

У перспективі можливе об'єднання й закладів вищої освіти, які підпорядковані міністерствам.

Для заохочення університетів до об'єднання відомство планує інвестувати в обладнання та створення університетських кампусів. Зазначається, що участь у цих програмах зможуть брати заклади, де на денній формі навчається щонайменше 5,5 тисячі студентів.

Вища освіта в Україні: останні зміни