Из вузов Греции отчислили почти 310 тысяч студентов

В Греции около 308 тысяч человек исключили из списков зарегистрированных студентов. Так количество студентов в этой стране сократилось почти вдвое.

Так власть решила прекратить многолетнюю практику, которая позволяла расширенное зачисление для содействия обучению в течение всей жизни и с длительными перерывами в работе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Каким будет образование в 2026 году: от повышения зарплат учителям и стипендий студентам до реформ

Почему отчислили сотни тысяч студентов в Греции?

Отчисленные из вузов студенты учились по четырехлетним программам государственных университетов до 2017 года. Министр образования София Захараки заявила, что статус студента не является действительным для обучения в течение всей жизни ни в одном современном европейском вузе. Поэтому чиновники стремятся, чтобы молодежь имела дипломы, которые являются подтверждением их усилий и желания к обучению.

Что интересно, около 35 тысяч человек подали заявки на перерегистрацию в прошлом году.

Как свидетельствуют данные Греческого управления высшего образования за 2024 год, активная студенческая аудитория страны составляет более 350 тысяч человек. Они получают образование в 25 государственных ЗВО.

Программы бакалавриата в государственных университетах обычно финансирует правительство. До недавнего времени в Греции работали только государственные вузы. Они предлагали дипломы, признанные государством. Но постепенно вводят и признанные частные вузы.

В министерстве образования страны заметили, что студенты, которые прервали обучение, не является прямым финансовым бременем для вузов, но усложняют административную работу. Поэтому с отчислением "вечных" соискателей образования улучшится академическое качество, ежедневная деятельность и критерии, которые используют для оценки греческих вузов в международных рейтингах.

Смотрите также Массовые отчисления студентов в Украине: в Раде назвали причину

Отчисляют ли студентов в Украине?