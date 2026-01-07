Из вузов Греции отчислили почти 310 тысяч студентов
- В Греции отчислили около 308 тысяч студентов, сократив количество студентов почти вдвое, чтобы прекратить практику длительного обучения в университетах.
- Министр образования София Захараки отметила, что статус студента не может длиться всю жизнь, и это решение поможет улучшить академическое качество и административную работу университетов.
В Греции около 308 тысяч человек исключили из списков зарегистрированных студентов. Так количество студентов в этой стране сократилось почти вдвое.
Так власть решила прекратить многолетнюю практику, которая позволяла расширенное зачисление для содействия обучению в течение всей жизни и с длительными перерывами в работе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Смотрите также Каким будет образование в 2026 году: от повышения зарплат учителям и стипендий студентам до реформ
Почему отчислили сотни тысяч студентов в Греции?
Отчисленные из вузов студенты учились по четырехлетним программам государственных университетов до 2017 года. Министр образования София Захараки заявила, что статус студента не является действительным для обучения в течение всей жизни ни в одном современном европейском вузе. Поэтому чиновники стремятся, чтобы молодежь имела дипломы, которые являются подтверждением их усилий и желания к обучению.
Что интересно, около 35 тысяч человек подали заявки на перерегистрацию в прошлом году.
Как свидетельствуют данные Греческого управления высшего образования за 2024 год, активная студенческая аудитория страны составляет более 350 тысяч человек. Они получают образование в 25 государственных ЗВО.
Программы бакалавриата в государственных университетах обычно финансирует правительство. До недавнего времени в Греции работали только государственные вузы. Они предлагали дипломы, признанные государством. Но постепенно вводят и признанные частные вузы.
В министерстве образования страны заметили, что студенты, которые прервали обучение, не является прямым финансовым бременем для вузов, но усложняют административную работу. Поэтому с отчислением "вечных" соискателей образования улучшится академическое качество, ежедневная деятельность и критерии, которые используют для оценки греческих вузов в международных рейтингах.
Смотрите также Массовые отчисления студентов в Украине: в Раде назвали причину
Отчисляют ли студентов в Украине?
- В Украине в учебных заведениях начали проверки студентов из-за мужчин призывного возраста.
- Те, кто пропускает занятия, рискуют потерять статус студента, рассказала народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования Наталья Пипа в интервью NV.
- По ее словам, студента могут отчислить из-за нескольких пропусков. Соответственно, возможна и потеря права на отсрочку от мобилизации.