Так влада вирішила припинити багаторічну практику, яка дозволяла розширене зарахування для сприяння навчанню протягом усього життя та з тривалими перервами у роботі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ

Чому відрахували сотні тисяч студентів у Греції?

Відраховані з вишів студенти навчалися за чотирирічними програмами державних університетів до 2017 року. Міністр освіти Софія Захаракі заявила, що статус студента не є дійсним для навчання протягом усього життя у жодному сучасному європейському виші. Тому посадовці прагнуть, аби молодь мала дипломи, які є підтвердженням їхніх зусиль та бажання до навчання.

Що цікаво, близько 35 тисяч осіб подали заявки на перереєстрацію торік.

Як свідчать дані Грецького управління вищої освіти за 2024 рік, активна студентська аудиторія країни становить понад 350 тисяч осіб. Вони здобувають освіту у 25 державних ЗВО.

Програми бакалаврату в державних університетах зазвичай фінансує уряд. Донедавна в Греції працювали лише державні виші. Вони пропонували дипломи, визнані державою. Але поступово запроваджують і визнані приватні виші.

У міністерстві освіти країни зауважили, що студенти, які перервали навчання, не є прямим фінансовим тягарем для вишів, але ускладнюють адміністративну роботу. Тож з відрахуванням "вічних" здобувачів освіти покращиться академічна якість, щоденна діяльність та критерії, які використовують для оцінки грецьких вишів у міжнародних рейтингах.

Дивіться також Масові відрахування студентів в Україні: в Раді назвали причину

Чи відраховують студентів в Україні?