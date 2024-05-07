Каким вузам в Украине увеличат и уменьшат государственное финансирование

Минобразования Украины распределило 18,8 миллиардов гривен бюджетных средств между подчиненными ему вузами. В Раде рассказали, каким ЗВО изменили финансирование на следующий год.

Глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак назвал 10 вузов, которым увеличили финансовый поток из бюджета. А также 10 ЗВО, которым его уменьшили на 2025 год.

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Каким вузам увеличили финансирование

10 университетов Украины, которым увеличат бюджетное финансирование в 2025 году (в процентах к предыдущему):

1 – 5. Луцкий национальный технический университет – 140%;

Запорожский национальный университет – 140%;

Таврический государственный агротехнологический университет – 140%;

Сумской национальный аграрный университет – 140% 140%

Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца – 140% 140%;

6. Харьковский национальный университет имени Каразина – 135,8% 135 8%;

7. Национальный университет "Полтавская политехника" – 135%;

8. Сумской государственный университет – 132,2%;

9. Днепровский государственный аграрно-экономический университет – 131,5%;

10. Национальный юридический университет имени Мудрого – 130,2%.

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Каким ЗВО уменьшили финансирование

10 университетов Украины, которым уменьшат бюджетное финансирование в 2025 году (в процентах к предыдущему):