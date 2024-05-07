Очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак назвав 10 вишів, яким збільшили фінансовий потік з бюджету. А також 10 ЗВО, яким його зменшили на 2025 рік.

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Яким вишам збільшили фінансування

10 університетів України, яким збільшать бюджетне фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього):

1 – 5. Луцький національний технічний університет – 140%;

Запорізький національний університет – 140%;

Таврійський державний агротехнологічний університет – 140%;

Сумський національний аграрний університет – 140%

Харківський національний економічний університет імені Кузнеця – 140%;

6. Харківський національний університет імені Каразіна – 135,8%;

7. Національний університет "Полтавська політехніка" – 135%;

8. Сумський державний університет – 132,2%;

9. Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 131,5%;

10. Національний юридичний університет імені Мудрого – 130,2%.

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Яким ЗВО зменшили фінансування

10 університетів України, яким зменшать бюджетне фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього):