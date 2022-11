Эти советы действительно действуют: как выучить английский язык самостоятельно

24 канал расскажет вам, как самостоятельно учить английский язык и не тратить деньги на преподавателей. По крайней мере, овладеть базовым курсом или улучшить свой уровень – вполне реально.

Как выучить английский язык самостоятельно

Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций.

Поставьте цель

Если вы хотите регулярно учить язык, прежде всего, поставьте себе конкретную цель и определите для нее временные пределы.

Найдите время

Выделяйте каждый день конкретное время для занятий. Отлично, если вы будете учить язык в течение 1 часа в день. При этом не менее 20 – 30 минут. К тому же более эффективно будет учить новые слова несколько раз в неделю, а не сразу все в один день. Впоследствии вы привыкнете к такому графику и обучению. Что интересно, регулярное обучение хорошо влияет на память.

Определите систему

Для эффективного изучения языка стоит найти технику, которая будет для вас лучше. При этом технику можно комбинировать. Итак:

визуалам следует больше читать, записывать слова, выполнять упражнения;

аудиалам лучше как можно больше слушать аудио и повторять вслух изученные слова;

кинестетикам поможет движение во время обучения: изучая язык, можете даже танцевать;

также следует использовать маркеры и выделять слова для лучшего запоминания.

Окружите себя английским

Учите новый материал ежедневно и обязательно повторяйте уже изученный. Специалисты также рекомендуют смотреть видео и фильмы без перевода. Это поможет вам лучше воспринимать иностранные слова на слух. В общем окружите себя на этом языке. Можете также общаться с друзьями в чатах по-английски.

Говорите

Для того, чтобы быстрее овладевать иностранным языком, стоит общаться на нем как можно чаще. При этом не используйте каждый раз одни и те же слова. Добавляйте уже изученное. Важно тоже общаться с носителем языка. Можете, например, записаться в разговорный клуб английского.

Учите новые глаголы

Изучите и используйте глаголы с предлогами или наречиями, которые полностью изменяют значение глагола. Это важно, ведь носители языка используют их очень часто. К примеру, вместо обычного leave чаще услышите go out, get out, run away.

Читайте вслух

Для лучшего произношения и запоминания слов учите скороговорки и небольшие стихи. Это также поможет вам улучшить свое произношение.

Выбирайте бытовые темы

При изучении иностранного языка выбирайте актуальные темы. В частности, учите те слова, которые вам нужны в повседневной жизни.

Не бросайте начатое

Самое сложное – начать изучение языка и учиться каждый день. Также не бросать обучение, если вам что-то не удается. Для лучшего запоминания нужно приложить больше усилий. При этом помните о конечной цели изучения языка.

Совет

Учить самому иностранный язык можно и даже нужно. При этом старайтесь черпать информацию из различных источников и приложений, а не только, например, из учебников. И не ленитесь – просмотр 10 – секундных страниц не даст результата.