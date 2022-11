Ці поради справді дієві: як вивчити англійську мову самостійно

24 канал розповість вам, як самостійно вивчати англійську мову й не витрачати гроші на викладачів. Принаймні опанувати базовий курс або поліпшити свій рівень – цілком реально.

Читайте Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про енергетичну кризу

Як вивчити англійську мову самостійно

Аби вивчити англійську мову самостійно, варто перш за все дотримуватися таких рекомендацій.

Поставте мету

Якщо ви хочете регулярно вчити мову, перш за все поставте собі конкретну мету та визначте для неї часові межі.

Знайдіть час

Виділяйте щодня конкретний час для занять. Дуже добре, якщо ви вчитимете мову протягом 1 години в день. При цьому не менше 20 – 30 хвилин. До того ж ефективніше буде вчити нові слова кілька разів на тиждень, а не відразу всі в один день. Згодом ви звикнете до такого графіку і навчання. Що цікаво, регулярне навчання добре впливає на пам'ять.

Визначте систему

Для ефективного вивчення мови варто знайти техніку, яка буде для вас найкращою. При цьому техніки можна комбінувати. Тож:

візуалам варто більше читати, записувати слова, виконувати вправи;

аудіалам краще якомога більше слухати аудіо й повторювати вголос вивчені слова;

кінестетикам допоможе рух під час навчання: вивчаючи мову, можете навіть танцювати;

також варто використовувати маркери і виділяти слова для кращого запам'ятовування.

Оточіть себе англійською

Вивчайте новий матеріал щодня та обов'язково повторюйте вже вивчений. Фахівці рекомендують також дивитися відео й фільми без перекладу. Це допоможе вам краще сприймати іноземні слова на слух. Загалом оточіть себе цією мовою. Можете також спілкуватися з друзями в чатах англійською.

Говоріть

Для того, аби швидше опановувати іноземну мову, варто спілкуватися нею якомога частіше. При цьому не використовуйте щоразу одні й ті ж слова. Додавайте вже вивчене. Важливо теж спілкувати із носієм мови. Можете, наприклад, записатися до розмовного клубу англійської.

До теми Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про "відключення світла"

Вчіть нові дієслова

Вивчайте та використовуйте дієслова з прийменниками або прислівниками, які повністю змінюють значення дієслова. Це важливо, адже носії мови вживають їх дуже часто. Наприклад, замість звичайного leave частіше почуєте go out, get out, run away.

Читайте вголос

Для кращої вимови та запам'ятовування слів вчіть скоромовки і невеликі вірші. Це також допоможе вам покращити свою вимову.

Обирайте побутові теми

Під час вивчення іноземної мови обирайте актуальні теми. Зокрема, вчіть ті слова, які потрібні вам у повсякденному житті.

Не кидайте розпочате

Найскладніше – розпочати вивчення мови і вчитися щодня. Також не кидати навчання, якщо вам щось не вдається. Для кращого запам'ятовування потрібно докласти більше зусиль. При цьому пам'ятайте про кінцеву мету вивчення мови.

Порада

Вчити самому іноземну мову можна і навіть треба. При цьому намагайтеся черпати інформацію з різноманітних джерел і додатків, а не лише, до прикладу, із підручників. І не лінуйтеся – перегляд 10 – секундних сторіс не дасть результату.