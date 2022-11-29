Ці поради справді дієві: як вивчити англійську мову самостійно

29 листопада 2022 , 18:16
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Англійська у сучасному світі стала мовою спілкування у подорожах, крутих курсів, серіалів на Netflix. І, звичайно, ви зобов'язані знати її, якщо хочете добре заробляти.

24 канал розповість вам, як самостійно вивчати англійську мову й не витрачати гроші на викладачів. Принаймні опанувати базовий курс або поліпшити свій рівень – цілком реально. 

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Як вивчити англійську мову самостійно

Аби вивчити англійську мову самостійно, варто перш за все дотримуватися таких рекомендацій. 

  • Поставте мету

Якщо ви хочете регулярно вчити мову, перш за все поставте собі конкретну мету та визначте для неї часові межі. 

  • Знайдіть час

Виділяйте щодня конкретний час для занять. Дуже добре, якщо ви вчитимете мову протягом 1 години в день. При цьому не менше 20 – 30 хвилин. До того ж ефективніше буде вчити нові слова кілька разів на тиждень, а не відразу всі в один день. Згодом ви звикнете до такого графіку і навчання. Що цікаво, регулярне навчання добре впливає на пам'ять.

  • Визначте систему 

Для ефективного вивчення мови варто знайти техніку, яка буде для вас найкращою. При цьому техніки можна комбінувати. Тож:

  • візуалам варто більше читати, записувати слова, виконувати вправи;
  • аудіалам краще якомога більше слухати аудіо й повторювати вголос вивчені слова;
  • кінестетикам допоможе рух під час навчання: вивчаючи мову, можете навіть танцювати;
  • також варто використовувати маркери і виділяти слова для кращого запам'ятовування. 

  • Оточіть себе англійською 

Вивчайте новий матеріал щодня та обов'язково повторюйте вже вивчений. Фахівці рекомендують також дивитися відео й фільми без перекладу. Це допоможе вам краще сприймати іноземні слова на слух. Загалом оточіть себе цією мовою. Можете також спілкуватися з друзями в чатах англійською. 

  • Говоріть

Для того, аби швидше опановувати іноземну мову, варто спілкуватися нею якомога частіше. При цьому не використовуйте щоразу одні й  ті ж слова. Додавайте вже вивчене. Важливо теж спілкувати із носієм мови. Можете, наприклад, записатися до розмовного клубу англійської. 

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  • Вчіть нові дієслова

Вивчайте та використовуйте дієслова з прийменниками або прислівниками, які повністю змінюють значення дієслова. Це важливо, адже носії мови вживають їх дуже часто. Наприклад, замість звичайного leave частіше почуєте go out, get out, run away. 

  • Читайте вголос

Для кращої вимови та запам'ятовування слів вчіть скоромовки і невеликі вірші. Це також допоможе вам покращити свою вимову. 

  • Обирайте побутові теми 

Під час вивчення іноземної мови обирайте актуальні теми. Зокрема, вчіть ті слова, які потрібні вам у повсякденному житті.

  • Не кидайте розпочате

Найскладніше – розпочати вивчення мови і вчитися щодня. Також не кидати навчання, якщо вам щось не вдається. Для кращого запам'ятовування потрібно докласти більше зусиль. При цьому пам'ятайте про кінцеву мету вивчення мови.

  • Порада 

Вчити самому іноземну мову можна і навіть треба. При цьому намагайтеся черпати інформацію з різноманітних джерел і додатків, а не лише, до прикладу, із підручників. І не лінуйтеся – перегляд 10 – секундних сторіс не дасть результату. 

Автор: Марія Волошин