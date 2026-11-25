"За кудыкины горы": откуда взялось это странное выражение и что еще можно сказать вместо него
Почему на вопрос "Куда идешь?" когда-то можно было ответить названием вымышленной горы? Оказывается, за этим шутливым выражением скрывается древнее поверье, связанное с охотниками и страхом навлечь на себя неудачу.
Давайте рассмотрим, откуда взялись "Кудыкины горы" и как передать это значение с помощью украинских выражений, со ссылкой на исследование "Влияние когнитивного диссонанса на формирование языковой системы".
Что означает "за Кудыкины горы"?
В повседневной речи встречаются выражения, которые настолько прочно закрепились в нашей памяти, что мы редко задумываемся об их происхождении. Одно из них – "за Кудыкины горы". Так могут сказать об очень далеком, неизвестном или труднодоступном месте. Например: "Он уехал за Кудыкины горы" – то есть отправился бог знает куда, очень далеко.
Интересно, что это выражение зафиксировано в российских фразеологических и этимологических источниках как исконное. Однако народное поверье, с которым связывают его происхождение, было известно не только русским, но и украинцам, и сербам.
На это обращал внимание исследователь фольклора Александр Топорков в статье "На кудыкину гору", опубликованной в журнале "Русская речь" в 1990 году. Он, в частности, ссылается на труды украинского языковеда Александра Потебни и этнографа Дмитрия Зеленина.
В украинских говорах также встречались подобные формы. В исследовании восточнослобожанских и восточностепных говоров зафиксированы выражения "за Кудыкину гору", "на Кудыкину гору", а также вариант во множественном числе – "за Кудыкины горы". Таким образом, этот образ присутствовал и в украинской народной речи.
Почему не стоит спрашивать, куда идет человек?
Согласно одному из народных поверий, спрашивать путника или охотника "Куда идешь?" считалось дурной приметой. Люди верили, что рассказ о своем маршруте может навлечь неудачу в пути или испортить охоту. Именно с этим связывают слово "кудыкать" – спрашивать, куда кто-то направляется. Поэтому в ответ на нежелательный вопрос могли сказать: "Не кудыкай!"
Выражение "за Кудыкины горы" также могло служить шутливым уклончивым ответом: человек давал понять, что не собирается рассказывать о своих планах или не хочет называть конкретное место.
Интересно, что со временем это выражение обросло забавными продолжениями. Исследователи Т. Креч и И. Милиева в статье "Влияние когнитивного диссонанса на формирование языковой системы" приводят следующие диалектные варианты:
- "На кудикину гору жаб колоти",
- "за кудикину гору горобців пасти",
- "за кудикині гори крейду косити",
- "за кудикіні гори – красти помідори",
- "на закудикину гору горох молотити".
Тенденция к усилению экспрессии способствует распространению устойчивых выражений с новыми компонентами, развертыванию образа, – объясняют исследователи.
При этом написание выражения, в частности слово "К/кудыкина", можно встретить как с заглавной, так и со строчной буквы.
Итак, "за Кудыкины горы" – выражение с интересной фольклорной основой, которое было распространено и в украинской речи. А разнообразные народные продолжения лишь придают ему колорит. Но выражение продолжает меняться, и уже можно услышать: "за кудыкино поле" и "на кудыкин остров".
Откуда взялись "Кудыкины горы"?
Но откуда взялось это странное название и какими украинскими фразеологизмами его можно заменить? Происхождение выражения связывают с древними народными суевериями.
По одной из версий, оно возникло в среде охотников и рыбаков. Они верили, что вопрос "Куда идешь?" может навлечь неудачу на охоту. Поэтому не называли настоящего места, куда направлялись, а в шутку отвечали: "На Кудыкину гору!".
В русских говорах слово "кудыка" означало человека, который спрашивает прохожего, куда тот идет. От него образовалось и определение "кудыкина". Так вымышленная гора стала своеобразным местом, название которого позволяло уклониться от ответа.
Существует еще одно объяснение происхождения выражения, связанное с древними верованиями и языковыми табу. По этой версии, слово "куды" созвучно древнему слову "куд", которым якобы называли злого духа, черта или беса. С ним связывают и ряд слов: "кудь" – колдовство, чары, "кудесити" – колдовать, гадать, "кудесник" – волшебник или колдун. Из-за таких ассоциаций люди могли избегать прямого ответа на вопрос о направлении путешествия, чтобы не навлечь на себя беду. Со временем выражение "на кудыкину гору" стали употреблять в значении "неизвестно куда", "очень далеко", "за семь морей" или "за тридевять земель".
Есть и географическая версия. В документах XVII века упоминаются два населенных пункта – Кудыкино и Гора, расположенные недалеко друг от друга. Первый стоял у реки Лютихи, а второй – на небольшом возвышении ее правого берега. В XIX веке в этой местности работало немало фабрик и хозяйств, поэтому сюда часто направлялись торговцы и предприниматели. На вопрос о цели поездки они якобы отвечали, что едут "на Кудыкину Гору". Так название конкретной местности могло превратиться в шутливое выражение, которым обозначали дальний путь.
Эти версии происхождения рассматривают и исследователи русской фразеологии. В то же время считать их окончательно доказанными не стоит.
Как можно заменить это выражение на украинском языке?
В украинском языке есть несколько точных соответствий. Выбор зависит от того, что именно мы хотим сказать:
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"На Куди-гору, де раки свистять". Прямой украинский народный аналог с добавлением элемента небывальщины, чтобы сразу перевести разговор в шутку.
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"Світ за очі" – когда кто-то отправляется далеко, сам не зная куда. Например: "После ссоры он ушёл свет за глаза".
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"За тридев'ять земель" – об очень далёкой местности: "Родственники живут за тридевять земель".
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"За галасвіта" или "Галай-світа".
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"За вітром у поле" – употребляется, когда человек не хочет называть конкретную цель своей прогулки или поездки.
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"Шукати вчорашнього дня".
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"По торішній сніг".
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"Куди ноги несуть". Означает идти наугад или намеренно скрывать своё настоящее направление.
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"На Лису гору (до чорта в гості)". Ироничный и немного резкий ответ для слишком любопытных собеседников.
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"На край світу" – когда речь идёт об очень далёкой дороге: "Готова была пойти за ним хоть на край света".
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"Туди, де Макар телят не пас".
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"Куди очі дивляться" – когда человек идёт без определённого направления или плана: "Собрал вещи и отправился куда глаза глядят". А ещё есть варианты: "куди очі бачать", "світять", "утраплять", "ведуть".
Поэтому, если кто-то собрался "за кудыкины горы", не спешите искать это место на карте. Скорее всего, человек просто отправился очень далеко или не хочет рассказывать о своих планах.