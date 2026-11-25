Почему на вопрос "Куда идешь?" когда-то можно было ответить названием вымышленной горы? Оказывается, за этим шутливым выражением скрывается древнее поверье, связанное с охотниками и страхом навлечь на себя неудачу.

Давайте рассмотрим, откуда взялись "Кудыкины горы" и как передать это значение с помощью украинских выражений, со ссылкой на исследование "Влияние когнитивного диссонанса на формирование языковой системы".

Что означает "за Кудыкины горы"?

В повседневной речи встречаются выражения, которые настолько прочно закрепились в нашей памяти, что мы редко задумываемся об их происхождении. Одно из них – "за Кудыкины горы". Так могут сказать об очень далеком, неизвестном или труднодоступном месте. Например: "Он уехал за Кудыкины горы" – то есть отправился бог знает куда, очень далеко.

Интересно, что это выражение зафиксировано в российских фразеологических и этимологических источниках как исконное. Однако народное поверье, с которым связывают его происхождение, было известно не только русским, но и украинцам, и сербам.

На это обращал внимание исследователь фольклора Александр Топорков в статье "На кудыкину гору", опубликованной в журнале "Русская речь" в 1990 году. Он, в частности, ссылается на труды украинского языковеда Александра Потебни и этнографа Дмитрия Зеленина.

В украинских говорах также встречались подобные формы. В исследовании восточнослобожанских и восточностепных говоров зафиксированы выражения "за Кудыкину гору", "на Кудыкину гору", а также вариант во множественном числе – "за Кудыкины горы". Таким образом, этот образ присутствовал и в украинской народной речи.

Почему не стоит спрашивать, куда идет человек?

Согласно одному из народных поверий, спрашивать путника или охотника "Куда идешь?" считалось дурной приметой. Люди верили, что рассказ о своем маршруте может навлечь неудачу в пути или испортить охоту. Именно с этим связывают слово "кудыкать" – спрашивать, куда кто-то направляется. Поэтому в ответ на нежелательный вопрос могли сказать: "Не кудыкай!"

Выражение "за Кудыкины горы" также могло служить шутливым уклончивым ответом: человек давал понять, что не собирается рассказывать о своих планах или не хочет называть конкретное место.

Интересно, что со временем это выражение обросло забавными продолжениями. Исследователи Т. Креч и И. Милиева в статье "Влияние когнитивного диссонанса на формирование языковой системы" приводят следующие диалектные варианты:

"На кудикину гору жаб колоти",

"за кудикину гору горобців пасти",

"за кудикині гори крейду косити",

"за кудикіні гори – красти помідори",

"на закудикину гору горох молотити".

Тенденция к усилению экспрессии способствует распространению устойчивых выражений с новыми компонентами, развертыванию образа, – объясняют исследователи.

При этом написание выражения, в частности слово "К/кудыкина", можно встретить как с заглавной, так и со строчной буквы.

Итак, "за Кудыкины горы" – выражение с интересной фольклорной основой, которое было распространено и в украинской речи. А разнообразные народные продолжения лишь придают ему колорит. Но выражение продолжает меняться, и уже можно услышать: "за кудыкино поле" и "на кудыкин остров".

Откуда взялись "Кудыкины горы"?

Но откуда взялось это странное название и какими украинскими фразеологизмами его можно заменить? Происхождение выражения связывают с древними народными суевериями.

По одной из версий, оно возникло в среде охотников и рыбаков. Они верили, что вопрос "Куда идешь?" может навлечь неудачу на охоту. Поэтому не называли настоящего места, куда направлялись, а в шутку отвечали: "На Кудыкину гору!".

В русских говорах слово "кудыка" означало человека, который спрашивает прохожего, куда тот идет. От него образовалось и определение "кудыкина". Так вымышленная гора стала своеобразным местом, название которого позволяло уклониться от ответа.

Существует еще одно объяснение происхождения выражения, связанное с древними верованиями и языковыми табу. По этой версии, слово "куды" созвучно древнему слову "куд", которым якобы называли злого духа, черта или беса. С ним связывают и ряд слов: "кудь" – колдовство, чары, "кудесити" – колдовать, гадать, "кудесник" – волшебник или колдун. Из-за таких ассоциаций люди могли избегать прямого ответа на вопрос о направлении путешествия, чтобы не навлечь на себя беду. Со временем выражение "на кудыкину гору" стали употреблять в значении "неизвестно куда", "очень далеко", "за семь морей" или "за тридевять земель".

Есть и географическая версия. В документах XVII века упоминаются два населенных пункта – Кудыкино и Гора, расположенные недалеко друг от друга. Первый стоял у реки Лютихи, а второй – на небольшом возвышении ее правого берега. В XIX веке в этой местности работало немало фабрик и хозяйств, поэтому сюда часто направлялись торговцы и предприниматели. На вопрос о цели поездки они якобы отвечали, что едут "на Кудыкину Гору". Так название конкретной местности могло превратиться в шутливое выражение, которым обозначали дальний путь.

Эти версии происхождения рассматривают и исследователи русской фразеологии. В то же время считать их окончательно доказанными не стоит.

Как можно заменить это выражение на украинском языке?

В украинском языке есть несколько точных соответствий. Выбор зависит от того, что именно мы хотим сказать:

"На Куди-гору, де раки свистять". Прямой украинский народный аналог с добавлением элемента небывальщины, чтобы сразу перевести разговор в шутку.

"Світ за очі" – когда кто-то отправляется далеко, сам не зная куда. Например: "После ссоры он ушёл свет за глаза".

"За тридев'ять земель" – об очень далёкой местности: "Родственники живут за тридевять земель".

"За галасвіта" или "Галай-світа".

"За вітром у поле" – употребляется, когда человек не хочет называть конкретную цель своей прогулки или поездки.

"Шукати вчорашнього дня".

"По торішній сніг".

"Куди ноги несуть". Означает идти наугад или намеренно скрывать своё настоящее направление.

"На Лису гору (до чорта в гості)". Ироничный и немного резкий ответ для слишком любопытных собеседников.

"На край світу" – когда речь идёт об очень далёкой дороге: "Готова была пойти за ним хоть на край света".

"Туди, де Макар телят не пас".

"Куди очі дивляться" – когда человек идёт без определённого направления или плана: "Собрал вещи и отправился куда глаза глядят". А ещё есть варианты: "куди очі бачать", "світять", "утраплять", "ведуть".

Поэтому, если кто-то собрался "за кудыкины горы", не спешите искать это место на карте. Скорее всего, человек просто отправился очень далеко или не хочет рассказывать о своих планах.