"Династия Гамбургеров": репетитор по истории взорвала сеть курьезами учеников

Подготовка к Национальному мультипредметному тесту иногда дарит не только знания, но и немало поводов для смеха. Репетитор по истории Украины Ирина Лукашевич поделилась забавными фразами своих учеников, а пользователи сети дополнили ее коллекцию десятками не менее веселых примеров.

Во время подготовки к УМТ школьники нередко путают исторические термины, названия государств и фамилии известных деятелей, и иногда такие ошибки получаются настолько забавными, что надолго запоминаются преподавателям. Репетиторка по истории Украины Ирина Лукашевич в своем Threads опубликовала подборку самых смешных фраз, которые ей приходилось слышать от учеников во время занятий.

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"Антифекальная церковь" и "Крымское хамство"

Среди самых ярких оговорок и неправильных трактовок, по словам историка, были такие высказывания:

"Антифекальная церковь";

"Крымское хамство";

"Прокладка" вместо продразверстки;

"Австрийская династия Гамбургеров";

"Ипатий Попий";

"Крымские тартары".

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Сообщение быстро стало популярным и собрало сотни реакций. В комментариях пользователи начали делиться собственными историями из школы и подготовки к экзаменам.

Так, среди курьезных вариантов вспоминали "Ивана Сулеймана" вместо Ивана Сулимы, "Акт Злучки" вместо Акта Злуки, "Хазарское кагало" вместо Хазарского каганата и даже "пакт Молотова-Робингуда".

Вот, что рассказала репетиторка / Скриншот с Threads

Один из пользователей вспомнил, как в детстве слышал об "Австралийской империи", а другой написал, что его ученики называли плебеев "плейбоями".

От "опарышей" до "Киево-Печерского Лувра"

Не менее забавными оказались и другие примеры. Один из комментаторов рассказал, что слышал, как опрышков называли "опарышами", а декабристов – "дикобразами".

Еще один пользователь вспомнил ответ ученика, который объяснил, что княжеская жена – это "женщина, на которой женился князь". А сама Ирина Лукашевич поделилась историей о семикласснике, который написал на контрольной, что "шляхта – это женщина, которая продает себя мужчине за деньги на некоторое время".

Среди других перлов сеть вспомнила "Киево-Печерский Лувр", "Кубанские сигары", "Луцкую область", "чаты-читальни" вместо хат-читальен и даже "Джорджа Борща".

Несмотря на смешность таких ошибок, преподаватели отмечают, что подобные оговорки являются привычной частью учебного процесса. А для многих репетиторов они становятся источником историй, которые можно вспоминать годами и каждый раз улыбаться.