Проверьте свои знания: задания и ответы на тесты НМТ-2022
5 июня стартовала основная сессия НМТ-2023, которая продлится до 23 июня. Также с сегодняшнего дня до 12 июня продлится дополнительный период регистрации на мультитест.
Что важно, задачи на НМТ-2023 каждый день и по каждому предмету будут уникальными. Так что узнать правильные ответы не получится.
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Какими были задачи и ответы на тесты НМТ-2022
Все же участники НМТ могут проверить свои знания с помощью тестов НМТ-2022. И сразу сверить свои ответы с правильными.
Так, задачи, которые были в 2022 году на НМТ по блоку с украинского языка и правильные ответы на них можно найти по ссылке.
Задание 2022 года по блоку с математики и правильные ответы на них можно найти здесь.
А задача из блока с истории Украины и правильные ответы на них можно найти за этой ссылкой.Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!
Итак, участникам НМТ-2023 не стоит надеяться на подсказки – лучше готовиться и проверять изученный материал с помощью тестов с прошлого года.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.