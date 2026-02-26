"Несистемная проблема": в МОН сделали заявление о закрытии школ и безработице учителей

В Украине в небольших общинах могут закрывать школы из-за малого количества детей. Учителя при этом теряют работу.

Зато в крупных городах, наоборот, может не хватать педагогов. Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП, как бороться с проблемой.

Как решить проблему трудоустройства учителей?

Чиновница говорит, что можно предложить учителю работу в другой школе в случае закрытия учебного заведения, в котором он работал.

Но нужно глубже погрузиться в каждую из таких ситуаций. Закрытие школ и безработица учителей – это совсем не системная проблема,

– отметила заместитель министра.

И добавила, что надо рассматривать конкретные примеры. То есть смотреть, какое количество учителей осталось без работы, какого возраста они, что им предложили, отказывались ли они от этих предложений.

Интересно! По данным исследования Освитории, в 2024 – 2025 учебном году примерно 40 тысяч (это около 12%) учителей вышли из системы образования.

Кузьмичева при этом заметила, что осторожно относится к обобщениям.

Есть вопрос изменений в сети, которые происходят. Это связано с демографической ситуацией. Безусловно, во времена войны фактор демографии усиливается, осложняется военной агрессией и рисками. Это влияет на уменьшение количества учеников, которые ежегодно приходят в учреждения общего среднего образования. Численность учащихся в школах влияет на объем ставок учителей, которые нужны в той или иной школе,

– рассказала заместитель Лисового.

И добавила, что общины должны заблаговременно это анализировать. В частности, сколько учеников идет и пойдет в первый класс. Учитывая это думать, оставлять ли учебное заведение начальной школой, а детей, которые учатся в 5 – 9 классах, перевести в опорное заведение той же общины.

Обратите внимание! Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.

Ситуации, когда бы закрывали школу и не предлагали учителям перевод, – очень единичные, и их действительно надо рассматривать отдельно,

– убеждена чиновница.

Она также напомнила, что есть дистанционный формат обучения: учителя могут находиться в других регионах и быть привлеченными к преподаванию. Однако общины должны принимать окончательные решения по сохранению специалистов.

Какие школы прекратили финансировать из госбюджета?

С 1 сентября 2025 года за счет образовательной субвенции больше не будут финансировать школы (кроме учреждений начального образования) с количеством учеников менее 45.

С 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию из госбюджета не будут выделять для школ, в которых учатся:

менее 60 учеников – для школ с 1 – 12 классами;

менее 55 учеников – для школ с 1 – 11 классами;

менее 45 учеников – для школ с 1 – 9 или 5 – 11 (12) классами.

Эти нормы не касаются начальных и специальных школ.

Решение о реорганизации, ликвидации или перепрофилировании учебного заведения будут принимать местные советы.

За трудоустройство учителей этих школ также будет отвечать местная власть.