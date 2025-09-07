Более полутысячи школ в Украине потеряют государственное финансирование
- 525 школ в Украине могут потерять государственное финансирование из-за малого количества учеников.
- Местные общины могут продолжать финансировать школы за свой счет.
В этом году в Украине могут закрывать школы, в которых учатся менее 45 учеников. Решение о лишении госфинансирования в этом году будет касаться 525 учебных заведений.
А это каждая двадцатая школа в Украине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в интервью ZN.UA.
Сколько школ в Украине закроют?
Бабак отметил, что есть школы, где учеников меньше чем учителей, и их содержание обходится государству очень дорого. При этом качество образования в таких школах сомнительное. Однако не будут лишать финансирования начальные школы. Общины при этом имели полтора года, чтобы подготовить школы к реорганизации.
Наше решение – не о закрытии школ, а о том, чтобы дети получали доступ к качественному обучению и нормальной образовательной среды. В маленькой школе или классе, где учатся пять детей (а по закону, в классе должно быть не менее пяти детей), нет среды для взаимного развития,
– отметил Бабак.
И добавил, что в классе с 25 – 30 детьми школьники учатся не только у учителя, но и друг у друга: видят разные подходы, конкурируют, развиваются. Это, по его словам, и есть настоящее образование.
К тому же в маленьких школах часто один учитель преподает сразу несколько предметов. Это тоже вопрос качества,
– отметил нардеп.
Он считает, что такое решение не является ультимативным для общин, ведь они могут продолжать финансировать маленькие школы за свой счет.
К слову, со следующего года государство планирует остановить финансирование школ, в которых будет меньше 60 учеников.
Что делать учителям в случае закрытия школ?
- С сентября правительство не будет финансировать из госбюджета школы, в которых учатся менее 45 учеников. Кроме начальных школ, специальных и учебно-реабилитационных центров.
- Зато учителя, которые там работают, могут потерять работу в случае закрытия учебного заведения
- Из-за прекращения финансирования местные органы самоуправления могут начать самостоятельно оплачивать труд учителей из местных бюджетов или прекратить работу учебного заведения. Также школе могут понизить степень – из государственного бюджета будут продолжать платить педагогам учреждений начального образования.
- Если вакансий нет, стоит присоединиться к кадровому резерву. Он заработал с 1 сентября 2025 года.