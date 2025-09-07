Понад пів тисячі шкіл в Україні втратять державне фінансування
- 525 шкіл в Україні можуть втратити державне фінансування через малу кількість учнів.
- Місцеві громади можуть продовжувати фінансувати школи власним коштом.
Цьогоріч в Україні можуть закривати школи, в яких навчаються менш ніж 45 учнів. Рішення про позбавлення держфінансування цьогоріч стосуватиметься 525 закладів освіти.
А це кожна двадцята школа в Україні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака в інтерв'ю ZN.UA.
Скільки шкіл в Україні закриють?
Бабак зазначив, що є школи, де учнів менш ніж учителів, і їхнє утримання обходиться державі дуже дорого. При цьому якість освіти у таких школах сумнівна. Однак не позбавлятимуть фінансування початкові школи. Громади при цьому мали півтора року, аби підготувати школи до реорганізації.
Наше рішення – не про закриття шкіл, а про те, щоб діти отримували доступ до якісного навчання і нормального освітнього середовища. У маленькій школі чи класі, де навчаються п'ять дітей (а за законом, у класі має бути не менш як п'ять дітей), немає середовища для взаємного розвитку,
– зазначив Бабак.
І додав, що у класі з 25 – 30 дітьми школярі вчаться не лише у вчителя, а й одне в одного: бачать різні підходи, конкурують, розвиваються. Це, за його словами, і є справжня освіта.
До того ж у маленьких школах часто один учитель викладає одразу кілька предметів. Це теж питання якості,
– зауважив нардеп.
Він вважає, що таке рішення не є ультимативним для громад, адже вони можуть продовжувати фінансувати маленькі школи власним коштом.
До слова, з наступного року держава планує зупинити фінансування шкіл, у яких буде менше ніж 60 учнів.
Що робити вчителям у разі закриття шкіл?
- З вересня уряд не фінансуватиме з держбюджету школи, у яких навчаються менш ніж 45 учнів. Окрім початкових шкіл, спеціальних та навчально-реабілітаційних центрів.
- Натомість учителі, які там працюють, можуть втратити роботу у разі закриття закладу освіти
- Через припинення фінансування місцеві органи самоврядування можуть почати самостійно оплачувати працю вчителів із місцевих бюджетів або припинити роботу закладу освіти. Також школі можуть понизити ступінь – із державного бюджету продовжуватимуть платити педагогам закладів початкової освіти.
- Якщо вакансій немає, варто долучитися до кадрового резерву. Він запрацював з 1 вересня 2025 року.