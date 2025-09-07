Цьогоріч в Україні можуть закривати школи, в яких навчаються менш ніж 45 учнів. Рішення про позбавлення держфінансування цьогоріч стосуватиметься 525 закладів освіти.

А це кожна двадцята школа в Україні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака в інтерв'ю ZN.UA.

Скільки шкіл в Україні закриють?

Бабак зазначив, що є школи, де учнів менш ніж учителів, і їхнє утримання обходиться державі дуже дорого. При цьому якість освіти у таких школах сумнівна. Однак не позбавлятимуть фінансування початкові школи. Громади при цьому мали півтора року, аби підготувати школи до реорганізації.

Наше рішення – не про закриття шкіл, а про те, щоб діти отримували доступ до якісного навчання і нормального освітнього середовища. У маленькій школі чи класі, де навчаються п'ять дітей (а за законом, у класі має бути не менш як п'ять дітей), немає середовища для взаємного розвитку,

– зазначив Бабак.

І додав, що у класі з 25 – 30 дітьми школярі вчаться не лише у вчителя, а й одне в одного: бачать різні підходи, конкурують, розвиваються. Це, за його словами, і є справжня освіта.

До того ж у маленьких школах часто один учитель викладає одразу кілька предметів. Це теж питання якості,

– зауважив нардеп.

Він вважає, що таке рішення не є ультимативним для громад, адже вони можуть продовжувати фінансувати маленькі школи власним коштом.

До слова, з наступного року держава планує зупинити фінансування шкіл, у яких буде менше ніж 60 учнів.

Що робити вчителям у разі закриття шкіл?