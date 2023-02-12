Главный педагог Ровно просит расследование из-за скандала с макаронами по 109 гривен

Начальник управления образования Ровно Богдан Турович публично попросил об отстранении от должности и проведении служебного расследования по закупке макарон в детские сады.

Такое заявление Богдан Турович сделал 12 февраля на своей странице в фейсбуке.

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Что предшествовало

Издание "Наші гроші" 9 февраля обратило внимание на закупку макарон в детсады Ровно. Они написали, продукцию закупают по 128 гривен за килограмм без НДС. То есть учетом налога, всегда включаемого в цену товаров в магазине, получается 154 гривны за кило.

Начальник управления образования Богдан Турович записал видеообращение, где пояснил, что закупка макарон из твердых сортов пшеницы была не 154 гривны, а 109. Речь идет о 205 килограммах на сумму в 22 345 гривен.

Обращаюсь ко всем не манипулировать тем, что цена была 158 гривен. Цена 109 гривен соответствует статистике, которая ежемесячно обнародуется. Хочу, чтобы соответствующие органы изучили вопросы и предоставили квалифицированные ответы,

– сказал Турович.

На официальной странице мэрии также обнародовали сообщение с документами по закупке, назвали процедуру законной и призвали не спекулировать на этой теме. Также даже предоставили фото макаронных изделий, которые были закуплены в детские сады.

Турович попросил об отстранении

Возмущение украинцев продолжилось. Богдан Турович призвал мэра Ровно Александра Третьяка отстранить его от исполнения обязанностей и назначить служебное расследование.

Уважаемые жители Ровенской городской территориальной общины, во избежание политических спекуляций и объективного расследования, обращаюсь к городскому председателю Ровно Александру Третьяку с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей и назначить служебное расследование по закупке макарон, проведенной управлением образования,

– написал он.