Первая леди Украины отметила, что война отобрала год здорового, полноценного питания у детей. Благодаря этой реформе ученики должны были кормить полезно и качественно одновременно.
Читайте Шкарлетт рассказал, будут ли учащиеся 4 и 9 классов ГНА в 2023 году
Продолжат ли в Украине реформу школьного питания
Все-таки Зеленская подчеркнула, что в Украине не только изменили нормативную базу, начали обновлять школьные пищеблоки, обучать поваров.
Мы стремились сформировать культуру здорового питания, через школу принести знания о правильной пище не только детям, но и их семьям. Это должно повлиять не только на учеников – на всю страну. Если бы не русское нападение…
– уточнила супруга украинского президента.
И подчеркнула, что, несмотря на войну, эту реформу будут снова воплощать в жизнь. Следовательно, в стратегию входят следующие пункты:
- организацию качественного питания: закупки и финансирование;
- восстановление и модернизация пищеблоков;
- развитие кадрового потенциала;
- формирование культуры здорового питания. Внедрение новых норм и меню.
Нас вдохновили и вдохновляли на этом пути наши учителя и ученики, которые, несмотря на обстрелы и опасность, начали и продолжают учебный год. Наши учащиеся и учителя настоящие герои – и своего, и нашего будущего. От питания очень зависит не только качество обучения, но и психологическое состояние всех его участников. Итак, реформа школьного питания снова ко времени,
– добавила Зеленская.
К теме Украинские старшеклассники смогут поступить в зарубежные вузы бесплатно
В Украине введено новое школьное меню
- С 1 января 2022 года в украинских школах и детсадах было введено обновленное меню.
- Оно предполагает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение овощей и мяса.
- Его разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
- Обновленное меню содержит 160 блюд. Среди них – пастуший пирог, синабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные нагетсы, ньоки и т.д.
- Что важно, из рациона учащихся исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, также ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара.
- Правда, подобные изменения понравились не всем.