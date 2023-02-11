Первая леди Украины отметила, что война отобрала год здорового, полноценного питания у детей. Благодаря этой реформе ученики должны были ‍кормить полезно и качественно одновременно.

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Продолжат ли в Украине реформу школьного питания

Все-таки Зеленская подчеркнула, что в Украине не только изменили нормативную базу, начали обновлять школьные пищеблоки, обучать поваров.

Мы стремились сформировать культуру здорового питания, через школу принести знания о правильной пище не только детям, но и их семьям. Это должно повлиять не только на учеников – на всю страну. Если бы не русское нападение…

– уточнила супруга украинского президента.

И подчеркнула, что, несмотря на войну, эту реформу будут снова воплощать в жизнь. Следовательно, в стратегию входят следующие пункты:

организацию качественного питания: закупки и финансирование;

восстановление и модернизация пищеблоков;

развитие кадрового потенциала;

формирование культуры здорового питания. Внедрение новых норм и меню.

Нас вдохновили и вдохновляли на этом пути наши учителя и ученики, которые, несмотря на обстрелы и опасность, начали и продолжают учебный год. Наши учащиеся и учителя настоящие герои – и своего, и нашего будущего. От питания очень зависит не только качество обучения, но и психологическое состояние всех его участников. Итак, реформа школьного питания снова ко времени,

– добавила Зеленская.

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