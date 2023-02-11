Перша леді України зауважила, що війна відібрала рік здорового, повноцінного харчування в українських дітей. Завдяки цій реформі учнів мали годувати корисно і якісно водночас.
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Чи продовжать в Україні реформу шкільного харчування
Все ж Зеленська наголосила, що в Україні не тільки змінили нормативну базу, розпочали оновлювати шкільні харчоблоки, навчати кухарів.
Ми прагнули сформувати культуру здорового харчування, через школу принести знання про правильну їжу не тільки дітям, а й їхнім сім'ям. Це мало вплинути не лише на учнів – на всю країну. Якби не російський напад…
– уточнила дружина українського президента.
І наголосила, що, попри війну, цю реформу знову втілюватимуть у життя. Відтак у стратегію входять такі пункти:
- організацію якісного харчування: закупівлі та фінансування;
- відновлення та модернізація харчоблоків;
- розвиток кадрового потенціалу;
- формування культури здорового харчування. Впровадження нових норм та меню.
Нас надихнули й надихають на цьому шляху наші вчителі і учні, які, попри обстріли та небезпеку, розпочали і продовжують навчальний рік. Наші учні і вчителі справжні герої – і свого, і нашого майбутнього. Від харчування ж дуже залежить не тільки якість навчання, а й психологічний стан всіх його учасників. Отже, реформа шкільного харчування знову на часі,
– додала Зеленська.
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В Україні запровадили нове шкільне меню
- З 1 січня 2022 року в українських школах і дитсадках запровадили оновлене меню.
- Воно передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.
- Його розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
- Оновлене меню містить 160 різноманітних страв. Серед них – пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі тощо.
- Що важливо, з раціону учнів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, також обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру.
- Правда, такі зміни сподобались не всім.