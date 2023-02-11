Перша леді України зауважила, що війна відібрала рік здорового, повноцінного харчування в українських дітей. Завдяки цій реформі учнів мали ‍годувати корисно і якісно водночас.

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Чи продовжать в Україні реформу шкільного харчування

Все ж Зеленська наголосила, що в Україні не тільки змінили нормативну базу, розпочали оновлювати шкільні харчоблоки, навчати кухарів.

Ми прагнули сформувати культуру здорового харчування, через школу принести знання про правильну їжу не тільки дітям, а й їхнім сім'ям. Це мало вплинути не лише на учнів – на всю країну. Якби не російський напад…

– уточнила дружина українського президента.

І наголосила, що, попри війну, цю реформу знову втілюватимуть у життя. Відтак у стратегію входять такі пункти:

організацію якісного харчування: закупівлі та фінансування;

відновлення та модернізація харчоблоків;

розвиток кадрового потенціалу;

формування культури здорового харчування. Впровадження нових норм та меню.

Нас надихнули й надихають на цьому шляху наші вчителі і учні, які, попри обстріли та небезпеку, розпочали і продовжують навчальний рік. Наші учні і вчителі справжні герої – і свого, і нашого майбутнього. Від харчування ж дуже залежить не тільки якість навчання, а й психологічний стан всіх його учасників. Отже, реформа шкільного харчування знову на часі,

– додала Зеленська.

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