Головний освітянин Рівного просить розслідування через скандал з макаронами по 109 гривень

Начальник управління освіти Рівного Богдан Турович публічно попросив про відсторонення від посади та проведення службового розслідування щодо закупівлі макаронів у дитячі садки.

Таку заявив Богдан Турович зробив 12 лютого на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що передувало

Видання "Наші гроші" 9 лютого звернуло увагу на закупівлю макаронів у дитсадки Рівного. Вони написали, продукцію закупляють по 128 гривень за кілограм без ПДВ. Тобто урахуванням податку, який завжди включається в ціну товарів в магазині, виходить 154 гривні за кіло.

Начальник управління освіти Богдан Турович записав відеозвернення, де пояснив, що закупівля макаронів з твердих сортів пшениці була не 154 гривні, а 109. Мовиться про 205 кілограмів на суму у 22 345 гривень.

Звертаюсь до всіх не маніпулювати тим, що ціна була 158 гривень. Ціна 109 гривень відповідає статистиці, яка щомісяця оприлюднюється. Хочу, щоб відповідні органи вивчили питання і надали кваліфіковані відповіді,

– сказав Турович.

На офіційній сторінці мерії також оприлюднили допис із документами щодо закупівлі, назвали процедуру законною та закликали не спекулювати на цій темі. Також навіть надали фото макаронних виробів, які закупили у дитячі садки.

Турович попросив про відсторонення

Обурення українців продовжилось. Тож Богдан Турович закликав мера Рівного Олександра Третяка відсторонити його від виконання обов'язків і призначити службове розслідування.

Шановні жителі Рівненської міської територіальної громади, з метою уникнення політичних спекуляцій та об'єктивного розслідування, звертаюсь до міського голови Рівного Олександра Третяка з проханням відсторонити мене від виконання обов’язків та призначити службове розслідування щодо закупівлі макаронів, проведеної управлінням освіти,

– написав він.