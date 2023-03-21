Скандал с макаронами по 109 гривен: решили судьбу главного педагога Ровно

Глава управления образования Ровно Богдан Турович вернулся к исполнению обязанностей. Его около месяца назад отстранили от должности из-за инцидента с закупкой макарон.

Об этом указано в распоряжении мэра города. Эту информацию чиновник также подтвердил лично.

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Турович объяснил, что в ходе расследования нарушений комиссия не обнаружила.

Отметим, что издание "Наши деньги" 9 февраля опубликовало материал о закупке макарон в детсады Ровно. Автор материала сообщил, что согласно документам заказали продукцию по 128 гривен за килограмм без НДС, а с учетом налога, который всегда включается в цену товаров в магазине, выходит 154 гривны за кило. При этом автор приводит примеры из магазинов, в которых цена на макароны ниже.

Начальник управления образования Богдан Турович тогда записал видеообращение, где пояснил, что закупка была макарон из твердых сортов пшеницы в садики была, но по цене не 154 гривны, а 109. Речь идет о 205 килограммах на сумму в 22 тысячи. Чиновник призвал "не манипулировать" этой информацией.

Ровенская окружная прокуратура 10 февраля начала досудебное расследование. Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, подписавший распоряжение о проведении служебного расследования по закупкам управлением образования. К настоящему времени руководителя управления отстранили от должности.

Туровича восстановили в должности

Еще 10 марта мэр подписал распоряжение о возвращении Богдана Туровича к исполнению обязанностей начальника управления образования. Это чиновник подтвердил Суспильному.

Комиссия не нашла (нарушений, – ред). Но еще обстоит дело по линии правоохранительных органов, так здесь я комментировать ничего не могу",

– заявил Турович.

При этом объяснил, почему, по его мнению, возникла эта ситуация:

Наша оценка – что несовершенные законодательные акты по вопросам закупок, а именно в определении цены, из которой выходить на тендер. И от того возникла проблема, которая заключается в том, что в договоре и спецификации была указана цена предельная, но мы принимали и оплачивали товар по среднестатистической цене, и подтверждение у нас есть в накладной. Вот и вся проблема общая,

– считает руководитель управления образования Ровно.