Заплатить за проезд или оплатить проезд: как сказать правильно

Многие украинцы пользуются общественным транспортом. При этом иногда земляки могут задуматься о том, заплатили ли они за проезд или оплатить его.

Блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский заметил: два варианта правильные. И дал еще несколько языковых советов на эту тему.

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Заплатить за проезд или оплатить проезд?

Блогер также уточнил, что глаголы заплатить и оплатить совпадают в значении "внести плату за что-либо". Но есть и разница: заплатить всегда употребляем с предлогом, а оплатить – без. Сравните: "заплатити за проїзд / оплатити проїзд" (укр.).

В️ин также отметил, что можно говорить "безплатний проїзд" (укр.).

Нет оснований думать, что "безплатний" (укр.) – калька с русского бесплатный. Аналогичное слово есть в чешском, словацком, польском, словенском, сербском языках,

– подчеркнул Шимановский.

Также можете употреблять относительно этого слова и лучшие синонимы:

даром;

задарма;

дурно;

задурно;

за так;

за спасибі;

на дурняк.

Скидка "30 відсотків чи 30 процентів" (укр.)?

Если вы думаете, как сказать правильно, что у вас есть скидка "30 відсотків чи 30 процентів" (укр.), можете употреблять оба слова. Ведь оба эти варианты правильные.

"Відсоток" – это удельное слово украинского происхождения, а "процент" – иноязычного,

– уточнил Шимановский.

И добавил, что использовать слово "процент" можно, это не будет ошибкой. Поэтому выбирайте тот вариант, который вам нравится.