Заплатити за проїзд чи оплатити проїзд: як сказати правильно
Джерело:Андрій Шимановський
Чимало українців користується громадським транспортом. При цьому інколи краяни можуть задуматись про те, чи вони заплатили за проїзд чи оплатити його.
Блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський зауважив: два варіанти правильні. І дав ще кілька мовних порад на цю тему.
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Заплатити за проїзд чи оплатити проїзд?
Блогер також уточнив, що дієслова заплатити й оплатити збігаються у значенні "внести плату за що-небудь". Але є й різниця: заплатити завжди вживаємо з прийменником, а оплатити – без. Порівняйте: заплатити за проїзд / оплатити проїзд.
В️ін також наголосив, що можна казати "безплатний проїзд".
Нема підстав думати, що безплатний – калька з російського бесплатный. Аналогічне слово є в чеській, словацькій, польській, словенській, сербській мовах,
– наголосив Шимановський.
Також можете вживати щодо цього слова і кращі синоніми:
- даром;
- задарма;
- дурно;
- задурно;
- за так;
- за спасибі;
- на дурняк.
Знижка 30 відсотків чи 30 процентів?
Якщо ви думаєте, як сказати правильно, що у вас є знижка 30 відсотків чи 30 процентів, можете вживати обидва слова. Адже обидва ці варіанти правильні.
Відсоток – це питоме слово українського походження, а процент – іншомовного,
– уточнив Шимановський.
І додав, що використовувати слово "процент" можна, це не буде помилкою. Тому обирайте той варіант, який вам до вподоби.
- Раніше ми також розповідали, як українською сказати "редко, но метко". Про це читайте за посиланням.