"Решение для поколений": почему запрет русского в Могилянке должен стать "языковым огнем"
В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться на русском. Такое решение вуза сразу спровоцировало немало дискуссий.
Тем не менее, несмотря на критику, многие сознательные украинцы называют такой шаг могилянцев прогрессивным и государствообразующим. О реакции на запрет русского языка в Могилянке, наказании за нарушение и важности такого шага вуза, читайте в материале 24 Канала.
Читайте В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском
Русский язык в Киево-Могилянке – под запретом
Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой. Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации. Его приняли на 40-й сессии Академической конференции университета и прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.
Будут ли наказывать студентов за нарушение
Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит при этом заявил, что за употребление русского все же не будут наказывать. К тому же, никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.
Квит также объяснил, что суть не в наказании. Это решение должно сформировать внутреннее мнение, что "Могилянка" должна быть полностью украиноязычным университетом.
Это вопрос не наказания, а культурных изменений… Мы считаем, что в нашем университете должен звучать украинский язык,
– подчеркнул президент ЗВО.
"Мы – в Украине. Язык образования – украинский"
Многие украинцы согласны с решением запретить русский язык в стенах Киево-Могилянки.
Так, режиссер Нариман Алиев в шутку спросил, на какой факультет поступать в ЗВО.
Активист Сергей Стерненко в свою очередь отметил, что вуз все правильно делает.
А правозащитник Александр Аронец, окончивший Киево-Могилянскую академию еще в 2010 году, вспомнил, что уже во время его обучения преподаватели на перерывах "часто делали жесткие замечания студентам, которые позволяли себе в кулуарах общаться на русском". А о русском на парах не было и речи". Но когда ввели ВНО, ситуация сильно ухудшилась и русского стало гораздо больше.
Соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE, занимающейся реформированием системы, правосудья Михаил Жернаков подчеркнул, что академия всегда хорошо чувствовала тренды и часто их начинала.
Могилянка – это не просто прогрессивный украинский вуз. И воспитала не одно поколение свободных людей. Русский язык же – оружие против украинской государственности. А публичные пространства, особенно те, где творится будущее Украины, должны быть свободными от вражеского оружия,
– подчеркнул Жернаков.
При этом отчетливо ответил на критику такого решения защитникам русского языка.
Именно русский язык был и является инструментом геноцида украинского народа,
– акцентировал Жернаков.
Медиаюрист Игорь Розкладай при этом упоминает что именно благодаря атмосфере в Могилянке во время учебы полностью перешел на украинский язык.
Я до 20+ лет был русскоязычным. И именно запрет в НаУКМА русского где угодно в ее стенах был отличным стимулом и средой, чтобы полностью перейти на украинский. Не знаю, у кого что там горит, пусть купят огнетушитель или насыпят льда в штанишки. Русский должен пойти за кораблем и россией на свалку истории. Точка,
– убежден Розкладай.
Главный редактор Исторической правды Вахтанг Кипиани, преподававший в Могилянке, со своей стороны написал, что ни на одной из моих пар русского языка не было. Все приглашенные гости в вузе говорили только на украинском.
Если бы кто-то попытался отвечать на паре или составить итоговую работу на русском – был бы вежливо возвращен из высоких эмпиреев на землю. Это украинский вуз. Мы в Украине. Язык образования – украинский. Язык среды, которую мы совместно формируем – украинский. Кому это не нравится – могут себя не силовать,
– подчеркнул Кипиани.
"Решение повлекло за собой бурю среди русифицированных украинцев"
Все-таки не обошлось и без ложки дёгтя. О своих правах "ущемленных" напомнили противники такого решения. Они считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".
Среди таких – уже экс-советчик главы ОП Алексей Арестович. Он назвал решение Могилянки "неконституционным" и "неэтическим", а также "нарушением базовых принципов цивилизации, за которые мы сражаемся".
А главная редактор "Гендер в деталях" Тамара Злобина заявила, что запрет Могилянки на русский язык – "нецивилизованное" решение.
Им в противовес – сообщение кандидата экономических наук, доцента, правозащитника Светланы Вовк. Она заметила, что "решение о запрете русского языка в Киево-Могилянской академии повлекло за собой бурю среди русифицированных украинцев. Они сразу спели песню о собственных правах, гарантированных Конституцией.
Хочу напомнить: язык является главной составляющей современной политической идентичности украинцев и фактором, гарантирующим устойчивость и выживание общества и государства,
– подчеркнула Вовк.
К теме "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ
"Необходимое для будущего поколения решение"
Депутат же Киевского горсовета, парамедик Алина Михайлова, которая не с чужих слов знает, как Россия хочет уничтожить Украину и ее язык, подчеркнула, что решение киевского вуза должно стать примером.
Могилянка – топ. Решение о запрете русского языка должно стать примером как для других вузов, так и в целом нашей страны. Полумеры мы исповедовали все предыдущие годы Независимости, в том числе и 8 лет войны. Доисповедовались. Достаточно,
– подчеркнула Михайлова.
Следовательно, видим, насколько решение Могилянки является фундаментальным и важным. Особенно в период полномасштабной войны с Россией. С агрессором, который веками запрещал и пытался стереть с лица земли наш язык. Чтобы со временем уничтожить и государство. Но Украина выстояла, а наш язык стал своеобразным "благодатным огнем". Вот почему по следам могилянцев должны пойти другие прогрессивные вузы. И не только они. Подхватят ли такую языковую эстафету – покажет время…