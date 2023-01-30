"Рішення для поколінь": чому заборона російської у Могилянці має стати "мовним вогнем"

Президент "Києво-Могилянської академії" Сергій Квіт при цьому заявив, що за вживання російської все ж не каратимуть. До того ж ніхто не відстежуватиме, якою мовою спілкуються викладачі зі студентами.

Квіт також пояснив, що суть не в покаранні. Це рішення має сформувати внутрішню думку, що "Могилянка" повинна бути повністю україномовним університетом.

Це питання не покарання, а культурних змін… Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова,

– наголосив президент ЗВО.

"Ми – в Україні. Мова освіти – українська"

Чимало українців погоджуються із рішенням заборонити російську мову у стінах Києво-Могилянки.

Так, режисер Наріман Алієв жартома запитав, на який факультет вступати у ЗВО.

Активіст Сергій Стерненко натомість зазначив, що виш усе правильно робить.

А правозахисник Олександр Аронець, який закінчив Києво-Могилянську академію ще у 2010 році, пригадав, що вже у час його навчання викладачі на перервах "часто робили жорсткі зауваження студентам, які дозволяли собі в кулуарах спілкуватись російською". А про російську на парах не було і мови". Але коли запровадили ЗНО, ситуація сильно погіршилась й російської стало значно більше.

Співзасновник і голова правління Фундації DEJURE, яка займається реформуванням системи, правосуддя Михайло Жернаков наголосив, що академія зажди добре відчувала тренди й часто їх започатковувала.

Могилянка – це не просто прогресивний український виш. І виховала не одне покоління вільних людей. Російська мова ж – зброя проти української державності. А публічні простори, а особливо ті, де твориться майбутнє України, мають бути вільними від ворожої зброї,

– наголосив Жернаков.

При цьому чітко відповів на критику такого рішення захисникам російської мови.

Саме російська мова була і є інструментом геноциду українського народу,

– акцентував Жернаков.

Медіаюрист Ігор Розкладай при цьому згадує, що саме завдяки атмосфері у Могилянці під час навчання повністю перейшов на українську мову.

Я до 20+ років був російськомовним. І саме заборона в НаУКМА російської будь-де в її стінах була чудовим стимулом і середовищем, щоб повністю перейти на українську. Не знаю, у кого що там горить, хай собі куплять вогнегасник чи насиплять льоду в штанці. Російська має піти за кораблем і росією на звалище історії. Крапка,

– переконаний Розкладай.

Головний редактор Історичної правди Вахтанг Кіпіані, який викладав у Могилянці, зі свого боку написав, що на жодній з моїх пар російської мови не було. Усі запрошені гості у виші говорили лише українською.

Якби хтось спробував би відповідати на парі або скласти підсумкову роботу російською – був би ввічливо повернутий з високих емпіреїв на грішну землю. Це український виш. Ми в Україні. Мова освіти – українська. Мова середовища, яке ми спільно формуємо, – українська. Кому це не подобається – можуть себе не силувати,

– наголосив Кіпіані.

"Рішення спричинило бурю серед русифікованих українців"

Все ж не обійшлось і без ложки догтю. Про свої права "ущемльонних" нагадали противники такого рішення. Вони вважають, що "це ганьба і порушення прав та свобод особистості".

Серед таких – вже ексрадник глави ОП Олексій Арестович. Він назвав рішення Могилянки "неконституційним" та "неетичним", а також "порушенням базових принципів цивілізації, за які ми б'ємося".

А головна редакторка "Гендер в деталях" Тамара Злобіна заявила, що заборона Могилянки на російську мову – "нецивілізоване" рішення.

Їм на противагу – допис кандидата економічних наук, доцента, правозахисниці Світлани Вовк. Вона зауважила, що "рішення про заборону російської мови в Києво-Могилянській академії спричинило бурю серед русифікованих українців. Вони одразу заспівали пісню про власні права, гарантовані Конституцією.

Хочу нагадати: мова є головною складовою сучасної політичної ідентичності українців та фактором, який гарантує стійкість та виживання суспільства і держави,

– наголосила Вовк.