"В стране – война": чем угрожает детям запрет смартфонов в школах
- В Верховной Раде предложили законопроект относительно ограничению использования гаджетов во время учебного процесса.
- Эксперты считают, что запрет может вызвать тревожность у детей и не улучшить качество обучения, особенно в условиях войны.
На днях в Верховной Раде появилась инициатива по ограничению использования гаджетов во время учебного процесса. Инициатором законопроекта стал нардеп Георгий Мазурашу.
Зато запрет мобильных телефонов в школах может угрожать безопасности ребенка. Об этом заявила сопредседатель ОО "Родители SOS" Алена Парфенова в эфире КИЕВ24.
Чем опасно ограничение смартфонов в школах?
Парфенова заявила, что есть немало исследований, которые показали, что запрет не приводит к улучшению качества обучения.
Но этот запрет может вызвать тревожность у ребенка. К тому же надо учитывать, что в стране – война. Вчера сколько раз у нас воздушные тревоги в течение дня раздавались и дети находились в укрытиях. Но во всяком случае это личное дело ребенка,
– считает она.
Парфенова при этом убеждена, что надо не запрещать гаджеты, а учить медиаграмотности.
Обратите внимание! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой говорит, что запрет смартфонов в школах не является приоритетом для МОН, но этот вопрос стоит обсудить с общественностью.
Что известно об ограничениях?
- Идея вышеупомянутого законопроекта – ограничения в школах на пользование смартфонами, планшетами и смарт-часами во время уроков.
- Исключения в случае необходимости для обучения или по медицинским причинам.
Говорили ли раньше?
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в прошлом году рассказывала РБК-Украина, стоит ли ожидать таких нововведений в Украине.
Лещик отметила: это может быть плохим примером, когда ученик не учится, а сидит в телефоне. В то же время, по ее словам, в стране идет война, раздаются воздушные тревоги. Во время тревоги ученики должны взять все свои вещи и перейти в укрытие.
И поэтому этот способ, когда в коробочку складывают телефоны и та коробочка хранится у учителя, по моему мнению, не очень совершенен. Потому что тогда ответственный за этот смартфон учитель, заявила образовательный омбудсмен.