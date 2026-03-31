"В стране – война": чем угрожает детям запрет смартфонов в школах

На днях в Верховной Раде появилась инициатива по ограничению использования гаджетов во время учебного процесса. Инициатором законопроекта стал нардеп Георгий Мазурашу.

Зато запрет мобильных телефонов в школах может угрожать безопасности ребенка. Об этом заявила сопредседатель ОО "Родители SOS" Алена Парфенова в эфире КИЕВ24.

Чем опасно ограничение смартфонов в школах?

Парфенова заявила, что есть немало исследований, которые показали, что запрет не приводит к улучшению качества обучения.

Но этот запрет может вызвать тревожность у ребенка. К тому же надо учитывать, что в стране – война. Вчера сколько раз у нас воздушные тревоги в течение дня раздавались и дети находились в укрытиях. Но во всяком случае это личное дело ребенка,

– считает она.

Парфенова при этом убеждена, что надо не запрещать гаджеты, а учить медиаграмотности.

Обратите внимание! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой говорит, что запрет смартфонов в школах не является приоритетом для МОН, но этот вопрос стоит обсудить с общественностью.

Что известно об ограничениях?

Идея вышеупомянутого законопроекта – ограничения в школах на пользование смартфонами, планшетами и смарт-часами во время уроков.

Исключения в случае необходимости для обучения или по медицинским причинам.

