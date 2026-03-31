Натомість заборона мобільних телефонів у школах може загрожувати безпеці дитини. Про це заявила співголова ГО "Батьки SOS" Альона Парфьонова в етері КИЇВ24.

До теми У Раді пропонують заборонити смартфони та інші гаджети на уроках у школах

Чим небезпечне обмеження смартфонів у школах?

Парфьонова заявила, що є чимало досліджень, які показали, що заборона не призводить до покращення якості навчання.

Але ця заборона може спричинити тривожність у дитини. До того ж треба враховувати, що в країні – війна. Вчора скільки разів у нас повітряні тривоги протягом дня лунали і діти перебували в укриттях. Але в усякому разі це приватна річ дитини,

– вважає вона.

Парфьонова при цьому переконана, що треба не забороняти гаджети, а вчити медіаграмотності.

Зверніть увагу! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий каже, що заборона смартфонів у школах не є пріоритетом для МОН, але це питання варто обговорити з громадськістю.

Що відомо про обмеження?

Ідея вищезгаданого законопроєкту – обмеження у школах на користування смартфонами, планшетами та смартгодинниками під час уроків.

Винятки у разі необхідності для навчання або з медичних причин.

Дивіться також Класи на групи ділитимуть по-іншому: МОН оновлює правила

