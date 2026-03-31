Натомість заборона мобільних телефонів у школах може загрожувати безпеці дитини. Про це заявила співголова ГО "Батьки SOS" Альона Парфьонова в етері КИЇВ24.
Чим небезпечне обмеження смартфонів у школах?
Парфьонова заявила, що є чимало досліджень, які показали, що заборона не призводить до покращення якості навчання.
Але ця заборона може спричинити тривожність у дитини. До того ж треба враховувати, що в країні – війна. Вчора скільки разів у нас повітряні тривоги протягом дня лунали і діти перебували в укриттях. Але в усякому разі це приватна річ дитини,
– вважає вона.
Парфьонова при цьому переконана, що треба не забороняти гаджети, а вчити медіаграмотності.
Зверніть увагу! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий каже, що заборона смартфонів у школах не є пріоритетом для МОН, але це питання варто обговорити з громадськістю.
Що відомо про обмеження?
- Ідея вищезгаданого законопроєкту – обмеження у школах на користування смартфонами, планшетами та смартгодинниками під час уроків.
- Винятки у разі необхідності для навчання або з медичних причин.
Чи казали раніше?
Освітній омбудсмен Надія Лещик торік розповідала РБК-Україна, чи варто очікувати на такі нововведення в Україні.
Лещик зазначила: це може бути поганим прикладом, коли учень не вчиться, а сидить у телефоні. Водночас, за її словами, у країні триває війна, лунають повітряні тривоги. У час тривоги учні мають взяти всі свої речі та перейти в укриття.
І тому цей спосіб, коли в коробочку складають телефони й та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий. Бо тоді відповідальний за цей смартфон вчитель, заявила освітній омбудсмен.