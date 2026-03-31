Про це інформує Міністерство освіти й науки України. У відомстві кажуть, що це сприятиме якісній роботі вчителів з дітьми у малих групах.
Як ділитимуть класи?
Зміни набудуть чинності із 2027 року у всіх закладах освіти. Вони стартують разом із запуском реформи профільної старшої школи.
У МОН кажуть, що так учні матимуть більше можливостей для індивідуального навчання. Школи при цьому зможуть гнучко організувати освітній процес. Ділити класи на групи можна буде і під час дистанційного навчання.
У 1 – 4 класах можна ділити учнів на групи під час вивчення української та іноземних мов, якщо в класі 24 і більше учнів,
– зазначили у МОН.
І додали, що це особливо важливо для формування базових мовних навичок.
А для середньої та старшої школи поріг у 27 учнів діятиме як і раніше. Тобто школи зможуть ділити класи на групи там, де це справді потрібно, і працювати з учнями більш індивідуально.
Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Які можливості отримають учні у межах "Профільної"?
У МОН також зауважили, що учні старшої профільної школи отримають більше можливостей. Школи, які беруть участь у пілоті реформи, зможуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів.
У кожній такій має бути щонайменше 8 учнів. Що важливо, учні з різних класів можуть вивчати один профільний предмет або курс.
Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року вже повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня 2025 року стартувало пілотування 12-річної школи. Цей етап передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що перехід на 12-річну школу – це не про "додатковий рік" навчання, а про приведення освітньої системи до європейського стандарту.
- Українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого.
- Вже майже 90% громад в Україні вже сформували мережі академічних ліцеїв або перебувають на фінальній стадії.