Об этом информирует Министерство образования и науки Украины. В ведомстве говорят, что это будет способствовать качественной работе учителей с детьми в малых группах.
Как будут делить классы?
Изменения вступят в силу с 2027 года во всех учебных заведениях. Они стартуют вместе с запуском реформы профильной старшей школы.
В МОН говорят, что так ученики будут иметь больше возможностей для индивидуального обучения. Школы при этом смогут гибко организовать образовательный процесс. Делить классы на группы можно будет и во время дистанционного обучения.
В 1 – 4 классах можно делить учеников на группы при изучении украинского и иностранных языков, если в классе 24 и более учеников,
– отметили в МОН.
И добавили, что это особенно важно для формирования базовых языковых навыков.
А для средней и старшей школы порог в 27 учеников будет действовать по-прежнему. То есть школы смогут делить классы на группы там, где это действительно нужно, и работать с учениками более индивидуально.
Какие возможности получат ученики в рамках "Профильной"?
В МОН также отметили, что ученики старшей профильной школы получат больше возможностей. Школы, которые участвуют в пилоте реформы, смогут формировать межклассные группы для изучения профильных предметов и интегрированных курсов.
В каждой такой должно быть не менее 8 учеников. Что важно, ученики из разных классов могут изучать один профильный предмет или курс.
Что известно о реформе "Профильная"?
С 2027 года уже полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября 2025 года стартовало пилотирование 12-летней школы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что переход на 12-летнюю школу – это не о "дополнительном годе" обучения, а о приведении образовательной системы к европейскому стандарту.
- Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля.
- Уже почти 90% общин в Украине уже сформировали сети академических лицеев или находятся на финальной стадии.