В Раде предлагают запретить смартфоны и другие гаджеты на уроках в школах

В Верховной Раде появился законопроект, который предлагает ограничить использование гаджетов во время учебного процесса.

Инициатором изменений в закон "Об образовании" выступил народный депутат Георгий Мазурашу. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Какие правила относительно смартфонов предлагают ввести для школьников?

Согласно идее законопроекта, школьников хотят обязать не пользоваться смартфонами, планшетами и смарт-часами во время уроков. Исключения допускаются только в случаях, когда это нужно для обучения или по медицинским причинам.

Полного текста документа в открытом доступе пока нет, поэтому детали еще остаются неизвестными.

Ранее министр образования Оксен Лисовой отмечал, что тотальный запрет смартфонов в школах не входит в приоритеты государства. По его словам, в мире применяют более гибкие подходы – например, хранения телефонов в специальных шкафчиках с доступом только на переменах, что помогает ученикам не отвлекаться.

Он также подчеркивал, что украинские школы уже сейчас могут сами определять правила пользования гаджетами, согласовывая их с родителями и учениками.

Сейчас никаких единых ограничений на уровне всей страны нет – каждое заведение решает этот вопрос самостоятельно.

