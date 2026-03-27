В Раде предлагают запретить смартфоны и другие гаджеты на уроках в школах
В Верховной Раде появился законопроект, который предлагает ограничить использование гаджетов во время учебного процесса.
Инициатором изменений в закон "Об образовании" выступил народный депутат Георгий Мазурашу. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Смотрите также В части украинских школ продолжаются проверки: министр назвал причину
Какие правила относительно смартфонов предлагают ввести для школьников?
Согласно идее законопроекта, школьников хотят обязать не пользоваться смартфонами, планшетами и смарт-часами во время уроков. Исключения допускаются только в случаях, когда это нужно для обучения или по медицинским причинам.
Полного текста документа в открытом доступе пока нет, поэтому детали еще остаются неизвестными.
Ранее министр образования Оксен Лисовой отмечал, что тотальный запрет смартфонов в школах не входит в приоритеты государства. По его словам, в мире применяют более гибкие подходы – например, хранения телефонов в специальных шкафчиках с доступом только на переменах, что помогает ученикам не отвлекаться.
Он также подчеркивал, что украинские школы уже сейчас могут сами определять правила пользования гаджетами, согласовывая их с родителями и учениками.
Сейчас никаких единых ограничений на уровне всей страны нет – каждое заведение решает этот вопрос самостоятельно.
В школах могут ужесточить наказание за пропуск уроков
В Украине планируют жестче реагировать на пропуски школьниками уроков.
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что речь идет о случаях, когда дети пропускают уроки без уважительных причин, информирует "Interfax-Украина".
Родителей учеников в Украине не будут штрафовать за каждый пропущенный урок их детьми, но им может грозить административная ответственность.
Родителей просят сообщать причину отсутствия на уроках их детей. Детальных объяснений не требуется, достаточно короткого сообщения в произвольной форме или медицинской справки.