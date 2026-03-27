Ініціатором змін до закону "Про освіту" виступив народний депутат Георгій Мазурашу. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Які правила щодо смартфонів пропонують ввести для школярів?

Згідно з ідеєю законопроєкту, школярів хочуть зобов’язати не користуватися смартфонами, планшетами та смарт-годинниками під час уроків. Винятки допускаються лише у випадках, коли це потрібно для навчання або з медичних причин.

Повного тексту документа у відкритому доступі поки немає, тож деталі ще залишаються невідомими.

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий наголошував, що тотальна заборона смартфонів у школах не входить до пріоритетів держави. За його словами, у світі застосовують більш гнучкі підходи – наприклад, зберігання телефонів у спеціальних шафках із доступом лише на перервах, що допомагає учням не відволікатися.

Він також підкреслював, що українські школи вже зараз можуть самі визначати правила користування гаджетами, узгоджуючи їх із батьками та учнями.

Наразі жодних єдиних обмежень на рівні всієї країни немає – кожен заклад вирішує це питання самостійно.

