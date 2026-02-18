Глава МОН Украины Оксен Лисовой заявил, что вопрос запрета пользования телефонами в школах стоит как минимум обсудить с общественностью. Для ведомства такой запрет не в приоритете.

Об этом чиновник заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой". Он говорит, что ученики могли бы оставлять телефоны в соответствующем ящике в классе, тогда бы лучше бы сфокусироваться на обучении.

Что говорит министр о запрете телефонов в школах?