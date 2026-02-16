Лисовой рассказал, запретят ли смартфоны в школах

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой высказал свою позицию относительно того, стоит ли запрещать ученикам пользоваться смартфонами в школе. Он считает, что этот вопрос как минимум нужно обсудить с общественностью.

Лисовой отметил, что сейчас запрет смартфонов – не приоритет для МОН. Об этом он заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".

Стоит ли запретить ученикам пользоваться телефонами в школе?

Все же министр считает: если бы ученики оставляли телефоны в соответствующем ящике в классе, то лучше бы сфокусироваться на обучении.

Но, по его словам, стоит такие вопросы коммуницировать на общественных обсуждениях. Украинцы имеют "диаметрально противоположные" взгляды на это.

То, что касается мировой практики по культуре взаимодействия с гаджетами в учебном заведении, то она различна. В том числе и такой, когда смартфон оставляют в локере в школе, или оставляют в боксике в классе, а на переменах берут в руки. Такая практика существует и она доказывает свои положительные результаты,

– заявил глава МОН.

Он также считает, что в школах самостоятельно могут общаться на эту тему с родителями и ввести такой подход.

МОН пока такой вопрос запрета не рассматривает, ведь он для ведомства не приоритетный.

Стоит ли запретить ученикам телефоны?