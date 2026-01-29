Зарплаты вырастут: научную сферу будут финансировать по-новому

Правительство согласовало направление 3,28 миллиарда гривен дополнительного финансирования научным учреждениям и вузам по результатам государственной аттестации. Распределение средств впервые будут проводить по формульному механизму.

То есть, зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Как будут финансировать сферу науки?

Базовое финансирование по результатам аттестации становится постоянной составляющей государственной поддержки науки. Его могут использовать для повышения уровня оплаты труда научных работников, обновления научной инфраструктуры, развития учреждений, а также поддержки инициативных научных исследований.

Ранее система финансирования науки в Украине строилась на базовых механизмах поддержки деятельности научных учреждений. Объемы финансирования определяли по количеству ставок и площадей и почти не учитывали различия в эффективности научной работы, масштабах деятельности или потенциале развития отдельных учреждений.

Так, ранее возможности для долгосрочного планирования, обновления инфраструктуры и запуска новых исследовательских проектов значительно зависели от дополнительных источников финансирования, в частности конкурсных программ и грантов.

Для усиления связи между результатами научной деятельности и государственной поддержкой, пересмотрели подход к использованию результатов государственной аттестации. Именно они стали основой для принятия решений по объемам и структуре базового финансирования.

Как работает новое распределение средств?

Ключевым принципом распределения являются результаты государственной аттестации. При определении объема финансирования учитывают также ряд параметров: от масштаба и размера учреждения – до объема привлеченных внешних средств на исследования, качества публикаций и доли молодых ученых.

Финансирование не является равномерно распределенным: разные учреждения получают разные ресурсы, а приоритет предоставляют тем, кто демонстрирует высокие показатели результативности. Базовое финансирование направили учреждениям групп А и Б.

Годовой объем базового финансирования одного учреждения колеблется от нескольких миллионов до более 100 миллионов гривен в зависимости от результатов аттестации и масштабов учреждения. Для отдельных учреждений рост финансирования может достигать 30 – 60% и более, если сравнить с уровнем предыдущего периода.

Дополнительное базовое финансирование охватывает 156 научных учреждений и 91 университет во всех регионах Украины, в частности в прифронтовых и приграничных областях, а также перемещены заведения, для которых установлены дополнительные коэффициенты поддержки.

На что направляют средства?

В рамках общего объема 3,28 миллиарда гривен основную часть средств направляют на повышение уровня оплаты труда научных работников результативных учреждений и подразделений путем установления соответствующей надбавки по результатам аттестации – около 2 миллиардов гривен. Уровень финансирования на одного научного или научно-педагогического работника колеблется от 2 до более 10 тысяч гривен в зависимости от аттестационной группы, вклада структурного подразделения в результат аттестации и масштаба учреждения.

Отдельным направлением является модернизация лабораторий, оборудования и научной инфраструктуры – сюда поступит около 20% финансирования, более 500 миллионов гривен.

Еще около 300 миллионов гривен предусмотрели на развитие учреждений и их структур поддержки научной деятельности.

Поддержка важнейших инициативных научных исследований составляет более 100 миллионов гривен в масштабе всей системы.

На практике это означает рост заработных плат в ряде учреждений на 30 – 70%, впервые – возможность инвестировать в оборудование без привязки к грантам, а также создание условий для долгосрочного планирования развития способных учреждений и университетов,

– сообщили в МОН.

Как выросли гранты для поддержки молодых ученых и докторов наук?

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые нормы по ежегодным грантам молодым ученым и докторам наук. Они будут получать увеличенные выплаты. Об этом указано в Указе №81/2026 от 26 января.

Согласно указу, должны учредить ежегодные гранты Президента Украины для поддержки научных исследований и разработок молодых ученых: