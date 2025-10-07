Кабмин Украины пока не может выполнить норму Закона "Об образовании" по повышению зарплаты учителям до 24 тысяч гривен. То есть на уровне трех минимальных окладов.

Даже несмотря на увеличение финансирования образования и выделение дополнительных 53,8 миллиарда гривен на оплату труда педагогов. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на заседании Образовательного комитета Верховной Рады, информирует 24 Канал.

Повысят ли зарплату учителям?

Сейчас чиновники рассматривают два варианта повышения зарплат педагогам:

только для учителей школ;

для учителей, а также педагогов в профтехах и колледжах.

Большинство средств все же предварительно направят на школы, которые финансируют из субвенции.

Оксен Лисовой при этом отметил, что принцип пропорциональности повышения зарплат должен распространяться и на преподавателей вузов и ученых. Для университетов государство увеличило программу финансирования, что должно стимулировать рост их спецфондов.

Важно! По информации МОН Украины, Правительство увеличило доплату за работу в неблагоприятных условиях труда учителям, которые работают очно и смешанно в школах на прифронтовых территориях. Сумма вырастет с 2 до 4 тысяч гривен и зависит от нагрузки.

Нардепы при этом предостерегли правительство от нереалистичных обещаний. Они напомнили, что анонсированное повышение на 50% может вызвать разочарование учителей, если в январе 2026 года его не будет.

Что известно о повышении оплаты труда учителям?