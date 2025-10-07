Лісовий розповів про варіанти підвищення зарплати вчителям
- Кабмін України наразі не може підвищити зарплату вчителям до 24 тисяч гривень, незважаючи на додаткові 53,8 мільярдів гривень на оплату праці педагогів.
- Уряд натомість збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці вчителям на прифронтових територіях з 2 до 4 тисяч гривень.
Кабмін України наразі не може виконати норму Закону "Про освіту" щодо підвищення зарплати вчителям до 24 тисяч гривень. Тобто на рівні трьох мінімальних окладів.
Навіть попри збільшення фінансування освіти і виділення додаткових 53,8 мільярда гривень на оплату праці педагогів. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради, інформує 24 Канал.
Чи підвищать зарплату вчителям?
Зараз посадовці розглядають два варіанти підвищення зарплат освітянам:
- лише для вчителів шкіл;
- для вчителів, а також педагогів у профтехах і коледжах.
Більшість коштів все ж попередньо спрямують на школи, які фінансують із субвенції.
Оксен Лісовий при цьому зауважив, що принцип пропорційності підвищення зарплат має поширюватися й на викладачів вишів та науковців. Для університетів держава збільшила програму фінансування, що має стимулювати зростання їхніх спецфондів.
Важливо! За інформацією МОН України, Уряд збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці вчителям, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях. Сума зросте з 2 до 4 тисяч гривень і залежить від навантаження.
Нардепи при цьому застерегли уряд від нереалістичних обіцянок. Вони нагадали, що анонсоване підвищення на 50% може викликати розчарування вчителів, якщо у січні 2026 року його не буде.
Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?
Прем'єрка Юлія Свириденко недавно анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.