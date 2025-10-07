Кабмін України наразі не може виконати норму Закону "Про освіту" щодо підвищення зарплати вчителям до 24 тисяч гривень. Тобто на рівні трьох мінімальних окладів.

Навіть попри збільшення фінансування освіти і виділення додаткових 53,8 мільярда гривень на оплату праці педагогів. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради, інформує 24 Канал.

Чи підвищать зарплату вчителям?

Зараз посадовці розглядають два варіанти підвищення зарплат освітянам:

лише для вчителів шкіл;

для вчителів, а також педагогів у профтехах і коледжах.

Більшість коштів все ж попередньо спрямують на школи, які фінансують із субвенції.

Оксен Лісовий при цьому зауважив, що принцип пропорційності підвищення зарплат має поширюватися й на викладачів вишів та науковців. Для університетів держава збільшила програму фінансування, що має стимулювати зростання їхніх спецфондів.

Важливо! За інформацією МОН України, Уряд збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці вчителям, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях. Сума зросте з 2 до 4 тисяч гривень і залежить від навантаження.

Нардепи при цьому застерегли уряд від нереалістичних обіцянок. Вони нагадали, що анонсоване підвищення на 50% може викликати розчарування вчителів, якщо у січні 2026 року його не буде.

Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?