В каких странах учителя получают самые маленькие зарплаты

В разных европейских странах учителя могут получать от 50 и до 130 тысяч гривен зарплаты. Однако в отдельных государствах месячный заработок педагога может составлять всего 10 – 20 тысяч гривен.

Все зависит от страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

В каких странах у педагогов самые низкие зарплаты?

Среди мировых стран, в которых учителя получают наименьшие зарплаты (средний показатель оплаты их труда) такие:

Украина – 10 000 – 14 000 гривен.

Молдова – 12 000 – 15 000 гривен.

Грузия – 15 000 – 18 000 гривен.

Армения – 18 000 – 20 000 гривен.

Албания – 20 000 – 22 000 гривен.

Отметим, что суммы приблизительные, ведь могут отличаться не только в пределах одной страны, но и региона.

От чего еще зависит зарплата учителя?

На уровень зарплаты учителя влияют различные факторы. В частности, стаж, категория, опыт и тому подобное. Увеличение происходит пропорционально.

Педагоги также могут получать надбавки за классное руководство, проверку тетрадей, престижность и даже премии.

В частных школах уровень оплаты труда педагогов выше, чем в государственных.

Какая зарплата учителей в Украине?

Средняя ставка учителя в Украине составляет около 8 000 гривен в месяц. К ней добавляют:

надбавку за проверку тетрадей – около 10 – 15%;

надбавку за классное руководство – около 1 000 – 1 500 гривен;

Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак сообщил, что сегодня молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми "на руки" получает ️8 162 гривны (6 162 гривны – оклад + 2 000 гривен – надбавка).️

надбавку за стаж:

свыше 10 лет – 10%, свыше 20 лет – 20%, свыше 30 лет – 30%.

В итоге средняя зарплата педагога в нашей стране со всеми надбавками составляет 10 000 – 14 000 гривен. Учитель начальных классов получает в среднем 17 000 – 17 500. Молодые начинающие учителя – от 8 000 до 10 000 гривен.