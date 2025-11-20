У яких країнах учителі отримують найменші зарплати

У різних європейських країнах учителі можуть отримувати від 50 і до 130 тисяч гривень зарплати. Однак в окремих державах місячний заробіток педагога може становити всього 10 – 20 тисяч гривень.

Усе залежить від країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

У яких країнах педагоги мають найнижчі зарплати?

Серед світових країн, у яких учителі отримують найменші зарплати (середній показник оплати їхньої праці) такі:

Україна – 10 000 – 14 000 гривень.

Молдова – 12 000 – 15 000 гривень.

Грузія – 15 000 – 18 000 гривень.

Вірменія – 18 000 – 20 000 гривень.

Албанія – 20 000 – 22 000 гривень.

Зазначимо, що суми приблизні, адже можуть відрізнятися не лише у межах однієї країни, а й регіону.

Від чого ще залежить зарплата вчителя?

На рівень зарплати вчителя впливають різні чинники. Зокрема, стаж, категорія, досвід тощо. Збільшення відбувається пропорційно.

Педагоги також можуть отримувати надбавки за класне керівництво, перевірку зошитів, престижність і навіть премії.

У приватних школах рівень оплати праці педагогів вищий ніж у державних.

Яка зарплата вчителів в Україні?

Середня ставка вчителя в Україні становить близько 8 000 гривень на місяць. До неї додають:

надбавку за перевірку зошитів – близько 10 – 15%;

надбавку за класне керівництво – близько 1 000 – 1 500 гривень;

️Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак повідомив, що сьогодні молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими "на руки" отримує ️8 162 гривні (6 162 гривні – оклад + 2 000 гривень – надбавка).️

надбавку за стаж:

понад 10 років – 10%, понад 20 років – 20%, понад 30 років – 30%.

У підсумку середня зарплата педагога у нашій країні з усіма надбавками становить 10 000 – 14 000 гривень. Учитель початкових класів отримує в середньому 17 000 – 17 500. Молоді вчителі-початківці – від 8 000 до 10 000 гривень.